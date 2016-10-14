В Ставрополе на Татарском городище открыли экскурсионную тропу «Городок в удачном месте»

Как же прекрасна осень, а на территории Татарского городища она просто изумительна – золотая, волшебная. Идешь, слышишь шорох листьев под ногами, вникаешь в рассказы экскурсовода и буквально переносишься на тысячелетия в прошлое: немного фантазии и перед глазами открывается вид на красивый и неприступный город. Еще мало чего о нем известно, вот и манит он людей своей загадочностью, заставляет воображение работать…

На территории этого удивительного комплекса в археологическом и природном музее-заповеднике Татарское городище – прошло торжественное открытие экскурсионной тропы проекта «Городок в удачном месте». Никто не перерезал красной ленточки, не говорил торжественных речей. Все было намного интересней.

Команда авторов проекта – сотрудников Ставропольского государственного музея-заповедника имени Г. Прозрителева и Г. Праве встречала журналистов у входа в городище, возле красной таблички «Памятник федерального значения». И в первую очередь музейщики поделились радостью: рассказали, как благодаря победе в грантовом конкурсе «Страна-музей» благотворительного фонда В. Потанина удалось преобразить музей под открытым небом. А именно, сопроводить археологические объекты современными информационными модулями. Они помогут людям различать рукотворное и природное, понять значимость памятника. И, кстати, в вопросе просвещения специалисты не обошли современные технологии: каждый стенд, помимо текстов и иллюстраций, снабжен QR-кодом. Он позволяет «открыть» на считывающем устройстве интерактивную карту местности, где отмечены все наиболее важные объекты.

Координатор проекта Марина Чесняк поблагодарила большую команду, которая трудилась над реализацией гранта. Лишь малая часть группы присутствовала на символическом открытии: это заведующий отделом «Татарское городище» Игорь Яковенко, заведующий отделом археологии музея-заповедника Светлана Кравцова, заведующий отделом природы Вера Данилевич, дизайнер Ольга Орлова.

– Проект был разработан и представлен на конкурс в прошлом году, сказала М.Чесняк. – Его цель – сохранить и популяризировать памятники культуры, которые разрушаются природой. Мы очень рады, что фонд Потанина решил поддержать нас и выделил деньги на установку антивандальных информационных модулей. Работа проделана большая: специалисты разрабатывали содержательную часть, затем в творческом союзе с дизайнерами создавали макеты. Затем партнер проекта ООО «Дизайн-студия «Б» изготовил модули. Помимо стендов, появилась информационная продукция в виде буклетов, магнитов и карманных календарей.

Далее планами на будущее поделился руководитель проекта Игорь Яковенко:

– Установка информационных модулей, которые выполняют и охранную функцию, – это первый шаг к благоустройству Татарского городища. В дальнейшем мы планируем очистить валы и рвы, будут оборудованы смотровые площадки, а над могильниками установят навесы, которые защитят их от непогоды.

Надо сказать, что на плане Татарское городище выглядит весьма компактно, на деле же – ни много, ни мало занимает территорию в 200 гектаров и делится на три поселения, объединенные общей оборонительной системой – рвами, валами, башнями и цитаделью с предполагаемыми подземными ходами и тайниками. Между модулями проложено несколько экскурсионных троп, которые можно выбрать в зависимости от погодных условий и физических возможностей экскурсантов.

Городище – крупнейший памятник археологии с мощным культурным слоем. Удивительно, но к татарам Татарское городище никакого отношения не имеет. Военные топографы, составлявшие в конце XVIII века первые карты осваиваемых Россией южных территорий, посчитали, что все остатки древностей связаны с татарами и нанесли на карты именно такое название. Со временем исследования опровергли их предположение, а вот название осталось, рассказывали наши гиды Игорь Яковенко и Владимир Колпаков. Правда, сводили они нас далеко не ко всем достопримечательностям – как оказалось, подробное путешествие по древнему памятнику занимает немало времени. Но и двух часов экскурсии хватило, чтобы навсегда вдохновиться этими местами.

Археологи определили, что расцвет городища приходится на эпоху Средневековья – с VII по X век нашей эры, хотя, от былой каменной стены и башен остались только руины. Но есть и еще более древний памятник – склеповый могильник V-III веков до н.э., окруженный огромными курганами. Многокаскадная система оборонительных сооружений и цитадель говорят о том, что городище было важным стратегическим и административным центром Предкавказья. Именно здесь проходила одна из северных трасс Великого шелкового пути. В живописном окружении густого леса, мы увидели не только развалины сооружений, но и побродили по древней дороге. Современному человеку она покажется необычной, поскольку представляет собой глубокий ров, рядом с которым сохранился фрагмент башни.

Хочется надеяться, что усилия сотрудников Ставропольского государственного музея-заповедника принесут ожидаемые плоды: уникальный археологический комплекс «оживет» и на его территории возникнет постоянно действующая база для развития регионального туризма. А еще, прогуливаясь здесь, размечталась: здорово, если бы со временем произошла масштабная реконструкция и все объекты приняли прежний облик. Тогда бы появилась возможность прикоснуться к стенам, не представить, а увидеть все это великолепие. Не случайно же сегодня все чаще раздаются голоса в защиту исконной природы, претерпевающей самые настоящие катаклизмы. Да и сам человек, под бурным натиском технологического прогресса, чувствует тягу к подлинному, естественному – к настоящей природе, настоящей материальной культуре. На этом фоне мечта вовсе не выглядит надуманной. Во всяком случае, как кажется, добрые предпосылки к осуществлению этого грандиозного плана уже есть.

http://www.stapravda.ru/20161014/v_stavropole_na_tatarskom_gorodische_otkryli_ekskursionnuyu_trop_97266.html