Фотография к статье В селе Александровском прошли торжественные проводы призывников в армию
В селе Александровском прошли торжественные проводы призывников в армию
11 октября по сложившейся традиции, в районном дворце культуры прошли торжественные проводы в армию «Служу отечеству!», сообщили в администрации района. Призывников приветствовали официальные лица и представители общественных организаций. А глава муниципального образования села Северного вручил призывникам памятные подарки.
http://www.stapravda.ru/20161014/v_sele_aleksandrovskom_proshli_torzhestvennye_provody_prizyvniko_97257.html
11:44
Фото администрации Александровского района