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14 октября 2016 г.

В селе Александровском прошли торжественные проводы призывников в армию

В селе Александровском прошли торжественные проводы призывников в армию

11 октября по сложившейся традиции, в районном дворце культуры прошли торжественные проводы в армию  «Служу отечеству!», сообщили в администрации района. Призывников приветствовали официальные лица и представители общественных организаций. А глава муниципального образования села Северного вручил призывникам памятные подарки.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161014/v_sele_aleksandrovskom_proshli_torzhestvennye_provody_prizyvniko_97257.html
Фотография к статье В селе Александровском прошли торжественные проводы призывников в армию
В селе Александровском прошли торжественные проводы призывников в армию
В селе Александровском прошли торжественные проводы призывников в армию
Фото администрации Александровского района
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