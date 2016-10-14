Ставропольский театр драмы готовит для зрителей незабываемые потрясения души

Нас ждут незабываемые потрясения души / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

На днях открывает очередной творческий сезон Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова. Целое лето разлуки с любимыми артистами позади, и преданная публика – а ее у нашего театра немало – уже с нетерпением ждет новых встреч, новых интересных спектаклей, ролей, характеров, открытий. В преддверии сезона о творческих задумках коллектива нам рассказал директор театра заслуженный работник культуры России Евгений Луганский.

– Евгений Иванович, открытие каждого нового театрального сезона мало назвать долгожданным, оно, без преувеличения, начинает некую новую эпоху в культурной жизни края. К счастью для ставропольских театралов, эти радостные ожидания оправдываются действительно интересным общением с искусством. Ну а для самого театра сезон фактически уже вовсю идет, ведь вы не только активно репетировали будущие премьеры, но еще и успели выступить в Москве, на сцене прославленного Малого театра.

- Вы правы, такое знаменательное событие действительно словно дало старт нашему новому творческому сезону. Да и новой страницей в биографии театра тоже стало: за 171 год существования Ставропольская драма впервые выступила на сцене одного из лучших театров страны. А то, что в наше время сделал для своего театра его руководитель народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин, достойно восхищения: это и приглашение к постановкам лучших режиссеров, и сбережение традиций русской театральной школы. Не буду хвалиться, но наше выступление имело большой успех, свидетельством чему отзывы широкой столичной прессы. Уже первый спектакль, «Соколы и вороны» по пьесе Сумбатова-Южина, вызвал большой отклик. Кстати, перед спектаклем нам удалось побывать в квартире-музее драматурга. Стоит также заметить, что на оба наших спектакля собирались зрители сведущие, подготовленные, много известных критиков, интерес к нам подогревал и тот факт, что Сумбатов-Южин долгое время не шел на отечественной сцене, так что выбор именно этой пьесы из нашего репертуара для показа в Москве попал в точку.

– Этакое «крутое ретро» вы освоили под занавес прошлого сезона, и вот оно весьма пригодилось уже на подступах к нынешнему...

– И, конечно, нам чрезвычайно приятно то, что в столице высоко оценена игра ставропольских актеров. В том числе и во второй привезенной нами постановке – «Маскарад» Лермонтова. Хотя «Маскарад», в отличие от «Соколов и воронов», идет на многих сценах – и в самом Малом театре, и в Вахтанговском... Но наш совершенно другой, такой, который показать нигде не стыдно.

– Так получилось, что из двух представленных в столице одна постановка – ставропольчанки народной артистки России Натальи Зубковой, а вторая – московского режиссера народного артиста России Юрия Еремина. И это тоже весьма примечательно, поскольку отражает главное в работе театра – успешное сочетание «своих» и «чужих».

– Надо отметить, что оба получили высокую оценку. И сама поездка в столицу, естественно, принесла всем нам огромное творческое удовлетворение.

– В канун нового сезона, думаю, есть смысл вспомнить ушедший: чем он запомнился, что было в нем хорошего или, может быть, не очень?

– Работали, как всегда, напряженно. Выпустили девять спектаклей, и все они нашли своего зрителя. Случилась, правда, неудача с приглашением постановщика со стороны, но нашим режиссерам в итоге удалось исправить положение, и спектакль все-таки вышел к зрителю.

– Жаль только, что это произошло на постановке произведения нашего ставропольского классика, наверное, лучше было сразу самим ставить...

– Честно говоря, очень хотелось попробовать сделать это с участием человека, владеющего школой Фоменко, особого направления в российском театре, и для наших актеров это могло стать хорошей учебой. Ведь есть такая вещь, как привыкание к своему постановщику, а когда приезжают приглашенные, артист обязательно чему-то учится. На сей раз не получилось. И это тоже опыт.

Ну а в целом прошлым сезоном мы удовлетворены, видя, как все спектакли находили своего зрителя. Очень интересную трактовку «Дяди Вани» Чехова сделал Юрий Еремин в спектакле «Пропала жизнь...», с отличными актерскими работами, прежде всего заслуженного артиста России Александра Ростова. Да и остальные участники этой постановки открылись неожиданно по-новому, например, Наталья Светличная порадовала явным профессиональным ростом. Как и наша молодежь – Полина Полковникова, Александр Кошелевский. Спектакль получился очень цельным, и по линии актерской, и по режиссуре. Это, на мой взгляд, одна из лучших постановок Чехова, когда-либо виденных мною в жизни. Заметной новинкой в афише стала и весьма удачная постановка Натальи Зубковой «Шикарная свадьба».

– Это, по-моему, тот случай, когда зритель просто отдыхает в театре. И такие постановки тоже имеют право на жизнь!

– А почему бы и нет?! Наш комедийный запас немал, в нем проявилось много талантливых исполнителей, полюбившихся публике. Не менее удачным, на мой взгляд, был сезон и для другого нашего режиссера, Валентина Бирюкова. Имею в виду его постановки «Как боги» в начале сезона и «Чемоданчик» – в завершение.

– Валентин Валентинович, кажется, всерьез взялся за драматургию Юрия Полякова и делает это с присущим ему профессионализмом и азартом.

– Наши режиссеры нас радуют, к тому же они такие разные в своих подходах и методах, и это делает работу всего театра многограннее. Запоминающейся стала и уже входящая в традицию «Ночь в театре», вкус к такой форме общения почувствовали и актеры, и зрители.

– Ну а в начале нового сезона театралы заинтригованы двумя новыми премьерами!

– Первым мы представим спектакль «Аккомпаниатор» по пьесе Александра Галина в постановке Юрия Еремина. Это, можно сказать, наш совместный выбор. Уже вскоре за ним спектакль «Жениха вызывали, девочки?» по пьесе Александра Иванова «Божьи одуванчики» зритель увидит в постановке Валентина Бирюкова. А Наталья Зубкова сейчас активно работает над мюзиклом «Алые паруса» по одноименной романтической повести Александра Грина, кстати, музыку пишет свой композитор – Евгения Сафронова.

– Мне довелось увидеть сдачу «Аккомпаниатора»: потрясение, признаюсь, удивительное. Прежде всего от игры актеров.

– В спектакле есть все: и трагедия, и комедия – словом, этакий бурлеск. И действительно блистательная команда подобралась. Включая нашего молодого героя – Сашу Кошелевского. Попутно замечу, что нынче труппа претерпела изменения, ушли несколько актеров – по разным причинам. Кто-то вообще уехал из края, другие пожелали творческой самостоятельности вне театра, что ж, пусть попробуют. Одна пара решила создать не больше не меньше как «альтернативный театр», смелое заявление, мягко говоря. Что ж, театр так устроен, смена происходит регулярно, практически каждый сезон идет какое-то кадровое обновление. Некоторых нам искренне жаль, особенно если уходит настоящий талант, другим остается лишь пожелать найти себя на новом поприще.

– А театр тем временем идет дальше, продолжает жить насыщенной творческой жизнью.

– Безусловно, и подтверждением тому появление в труппе сразу пяти новых имен – четверых выпускников Ярославского театрального училища и одной – Киевского. Все подают большие надежды, прекрасно двигаются, поют. Активно вводятся в наши спектакли, уже и в новых постановках готовятся участвовать.

– Словом, мы увидим на сцене другие лица, а значит, других героев и героинь...

– Привлечение молодых кадров театру жизненно необходимо. Правда, в предыдущие годы развитие обеспечивалось в значительной степени за счет выпускников факультета искусств в Ставропольском госуниверситете, но, как вы знаете, его преемник СКФУ отказался от этих специальностей. Очень печально, сколько талантливых ставропольских ребят пройдут мимо своей театральной судьбы.

– А что собой представляет вторая премьера сезона с явно провокационным названием?

– «Жениха вызывали, девочки?» – яркая современная комедия с лихо закрученной интригой. Реализуется силами еще одного великолепного исполнительского ансамбля – заслуженные артисты России Александр Ростов и Борис Щербаков, актриса Наталья Светличная... В этой «легкой» постановке средствами веселого жанра отражена вполне реальная наша жизнь.

В театральном портфеле есть еще целый ряд пьес. Сейчас ведем переговоры с Сергеем Ковальчиком, главным режиссером Минского русского драматического театра. Ранее у нас поставил несколько спектаклей старший Ковальчик, Михаил, который тоже готов продолжить с нами сотрудничество. Продолжаем вынашивать идею постановки «Детей Ванюшина» Найденова, в заначке весьма интересный мюзикл «Дубровский» Кима Брейтбурта, и все это у нас есть кому играть.

– А Юрий Еремин больше ничего не обещает?

– Следующий сезон у него весь уже расписан. Скоро, например, уезжает по приглашению на несколько постановок в Китай. Но наш театр он любит, как и мы его, будем надеяться на новую встречу.

– Евгений Иванович, с какими чувствами входите в новый сезон? Волнуетесь?

– Волнение есть, ведь новый сезон – это всегда новые премьеры, а значит, ожидание: как примет зритель, как будет реагировать. Но, зная качественный уровень двух наших нынешних премьер, чувствую уверенность. По силе воздействия актерской игры, по содержательности драматургического материала, по режиссерским находкам оба спектакля вполне достойно начнут сезон.

– Главное – чтобы люди шли в театр.

– Безусловно! Мы же работаем для зрителя и стараемся его не подводить. Бережем фирменный стиль традиционного русского психологического театра. Очень важно не растерять то, что накоплено за десятилетия, что оставлено нам замечательными предшественниками. Зритель приходит в театр за чувствами, за настоящим искусством. Пустота и внешние эффекты его не заденут. Помним об этом всегда, этим живем.

http://www.stapravda.ru/20161014/stavropolskiy_teatr_dramy_gotovit_dlya_zriteley_nezabyvaemye_pot_97213.html