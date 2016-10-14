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14 октября 2016 г.
Мировая «бронза» / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

Ставропольский самбист Аскербий Гербеков взял мировую «бронзу» в Бухаресте

В столице Румынии Бухаресте прошло первенство мира по самбо среди юниоров. Успешно выступил на нем ставропольский спортсмен из ШВСМ дзюдо и самбо Аскербий Гербеков: воспитанник тренеров Руслана Койчуева и Александра Захаркина завоевал бронзовую награду и привел сборную страны к общекомандному первому месту. В весовой категории до 74 килограммов А. Гербеков провел пять схваток, получив серьезную травму ключицы в первом же поединке. В схватке за выход в финал он уступил сопернику из Грузии, а в поединке за третье место одержал победу над казахским спортсменом. Главный тренер национальной сборной России Владислав Гаврилов отметил стойкость ставропольского борца и выразил признательность от всей команды.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161014/stavropolskiy_sambist_askerbiy_gerbekov_vzyal_mirovuyu_bronzu_v__97253.html
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