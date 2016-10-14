Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
14 октября 2016 г.

Ставропольский Дворец культуры и спорта приглашает на концерт «Ретро шлягер…»

Концерт «Ретро шлягер…» в Ставропольском Дворце культуры и спорта

28 октября в малом зале Ставропольского Дворца культуры и спорта состоится концерт «Ретро шлягер…», подготоввленный духовым оркестром имени Д. Осиновского.

Музыканты приглашают жителей города присоединиться к этому празднику музыки. Тем более, что в концертной программе прозвучат произведения, ставшие близкими и любимыми для миллионов. Например, в первом отделении будут исполнены инструментальные известные во всем мире композиции, такие как «История любви» Френсиса Лея, культовая композиция рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда» Ллойда Уэббера, «Вивальди-Вертиго» Дэвида Гаррета. Во второй части блистательные вокалисты представят знаменитые шлягеры. В их числе песни Леса Рида «Дилайла», Аллы Пугачевой «Три счастливых дня», Леонида Агутина «Ода женщинам».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161014/stavropolskiy_dvorets_kultury_i_sporta_priglashaet_na_kontsert_r_97245.html
Фотография к статье Ставропольский Дворец культуры и спорта приглашает на концерт «Ретро шлягер…»
Концерт «Ретро шлягер…» в Ставропольском Дворце культуры и спорта
Концерт «Ретро шлягер…» в Ставропольском Дворце культуры и спорта
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Культура
Ставрополье вновь встречает славянский форум «Золотой Витязь» – теперь литературный
Ставропольский Дворец культуры и спорта приглашает на концерт «Ретро шлягер…»
Танцевальный форум «Dance way – 2016» собрал 19 коллективов страны в Ставрополе
Ставропольцы побывали на курсах «Менеджмент в сфере культуры» в Астрахани
Ансамбль «Казачья вольница» из села Донская Балка выступил на конкурсе в музее Царицыно
Ставрополь
Подборка фотокорреспондента «Ставрополки» Эдуарда Корниенко украсила фотоальбом Reuters
Ставропольский театр драмы готовит для зрителей незабываемые потрясения души
Казачий род Толмачевых из Новоалександровска – история семьи, малой родины и казачества
Форум «Туристическая индустрия на Юге России: точки роста» прошел в Ставрополе
Решения судьи Ленинского районного суда Ставрополя Сергея Шевченко вызывают удивление

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!