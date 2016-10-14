Ставропольский Дворец культуры и спорта приглашает на концерт «Ретро шлягер…»

28 октября в малом зале Ставропольского Дворца культуры и спорта состоится концерт «Ретро шлягер…», подготоввленный духовым оркестром имени Д. Осиновского.

Музыканты приглашают жителей города присоединиться к этому празднику музыки. Тем более, что в концертной программе прозвучат произведения, ставшие близкими и любимыми для миллионов. Например, в первом отделении будут исполнены инструментальные известные во всем мире композиции, такие как «История любви» Френсиса Лея, культовая композиция рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда» Ллойда Уэббера, «Вивальди-Вертиго» Дэвида Гаррета. Во второй части блистательные вокалисты представят знаменитые шлягеры. В их числе песни Леса Рида «Дилайла», Аллы Пугачевой «Три счастливых дня», Леонида Агутина «Ода женщинам».

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161014/stavropolskiy_dvorets_kultury_i_sporta_priglashaet_na_kontsert_r_97245.html