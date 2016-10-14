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14 октября 2016 г.

Ставропольские дорожники отметили свой профессиональный праздник

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства в Ставрополе состоялось торжественное собрание, приуроченное к праздничной дате.

Атмосферу события с коллективами дорожных служб края разделил губернатор Владимир Владимиров.

– Успехи, достигнутые в отрасли, это заслуга каждого ставропольского дорожника. Спасибо вам, что помогли сохранить государственные дорожные предприятия. Спасибо, что делаете замечательные дороги, тем самым сокращая расстояния между людьми, помогая родителям приехать к детям, а чрезвычайным службам во время добраться до нуждающихся в помощи. Впереди у нас с вами много работы, потому что объёмы дорожного строительства мы планируем только наращивать, – отметил губернатор в своём приветствии.

Лучшим работникам отрасли глава края вручил заслуженные награды.

С поздравлениями к дорожникам обратились председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева, председатель краевого парламента Геннадий Ягубов, депутаты федеральной и краевой Думы.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161014/stavropolskie_dorozhniki_otmetili_svoy_professionalnyy_prazdnik_97277.html
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Ставропольские дорожники отметили свой профессиональный праздник
Ставропольские дорожники отметили свой профессиональный праздник
Фото пресс-службы губернатора СК
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