Встречаем «Витязя» – литературного / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

Итак, Ставрополье вновь встречает Международный славянский форум «Золотой Витязь», на сей раз литературный.

В сентябре форум был представлен в более широкой гамме – как Славянский форум искусств, посвященный Году российского кино. Тогда было много интересных гостей – известных деятелей театра и кинематографа, они проехали по десяткам ставропольских сел и многим городам с творческими встречами, а грандиозным апофеозом акции стал большой гала-концерт в День Ставропольского края на Крепостной горе, собравший такое количество звезд, какого еще не видел Ставрополь. Все мы могли еще раз убедиться, что форум за четверть века своего существования недаром заслужил признание в стране и мире своей неизменной преданностью когда-то выбранному организаторами благородному девизу «За нравственные идеалы, за возвышение души человека!».

Для Ставрополья особенно знаменателен тот факт, что литературный форум начнется в день рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова, памяти которого посвящают организаторы намеченные акции. Завтра программу литературного «Золотого Витязя» откроет во Дворце культуры и спорта большой концерт с участием популярных артистов театра и кино – президента форума народного артиста России Николая Бурляева, Инги Шатовой, Татьяны Абрамовой, Анатолия Журавлева, Светланы Светличной, Александра Голобородько, Владимира Зайцева, Александра Цуркана, Алексея Колесника и других. Некоторых из них ставропольцы уже имели возможность видеть в сентябре, но большинство участников впервые будут в нашем крае.

Славянский литературный форум продлится пять дней, за это время планируется провести 23 мероприятия. Например, в воскресенье в краевой библиотеке для молодежи им. В.И. Слядневой на встречу с читателями придет лауреат премии им. А. Дельвига поэт Константин Скворцов (Москва). А в Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах группы столичных литераторов проведут мастер-классы для ставропольских коллег по перу, для начинающих авторов. Пройдет такой мастер-класс и в понедельник в краевом Литературном центре. В этот же день в краевой Лермонтовской библиотеке состоится круглый стол «Духовные традиции литературы Славянского мира», об участии в нем заявили известные писатели и поэты В. Крупин, А. Казинцев, А. Бахревский, В. Лихоносов и ряд других. Приглашена широкая общественность со всего края. Завершит программу дня спектакль в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова «Чемоданчик», поставленный по пьесе еще одного гостя форума – писателя и драматурга, главного редактора «Литературной газеты» Ю. Полякова. Кстати, встреча с ним состоится на следующий день в Северо-Кавказском федеральном университете.

В программе форума внимание широкой публики обязательно привлечет литературно-музыкальный спектакль «Память о солнце» с участием популярных актрис О. Кабо и Н. Шацкой. Немало интересного также обещают кинопоказы из серии «Классики русской литературы на экране». Так, в Ставропольской краевой филармонии художественный фильм «Герой нашего времени» пройдет с участием Н. Бурляева и С. Светличной. Ретроспектива анимационных фильмов лауреата премии «Оскар» А. Петрова, снятых по литературным произведениям, будет представлена в селе Донском, а в ДК «Мир» в Ставрополе состоится творческая встреча с актрисой Е. Захаровой с показом фильма «Тартарен из Тараскона».

Так что, как видим, тема Года кино органично вписалась в программу Литературного «Витязя». А завершит его программу торжественная церемония подведения итогов творческого конкурса поэтов и писателей, которая пройдет в среду, 19 октября, в Ставропольском Дворце детского творчества.

http://www.stapravda.ru/20161014/stavropole_vnov_vstrechaet_slavyanskiy_forum_zolotoy_vityaz__tep_97241.html