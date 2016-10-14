Ставрополь получил паспорт готовности к отопительному сезону.

Паспорт готовности для Ставрополя / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

На очередном заседании администрации города глава администрации Ставрополя А. Джатдоев получил из рук начальника отдела энергетического надзора и энергоэффективности Кавказского управления Ростехнадзора Н. Михайлова паспорт готовности города к работе в осенне-зимний период.

Как и прежде, Ставрополь стал первым муниципальным образованием в крае, получившим паспорт готовности к отопительному сезону. Как известно, в связи с резким похолоданием задолго до начала отопительного сезона все школы, больницы и дома краевой столицы обеспечили теплом. На сегодняшний день котельные и системы отопления работают в штатном режиме, приведена в полную готовность снегоуборочная техника, заготовлены противогололедные реагенты.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161014/stavropol_poluchil_pasport_gotovnosti_k_otopitelnomu_sezonu_97251.html