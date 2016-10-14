С Днем работников пищевой промышленности / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

16 октября отмечается День работников пищевой промышленности. С наилучшими пожеланиями к работникам отрасли обратился губернатор Владимир Владимиров.

«Пищевая промышленность является жизненно важной сферой агропромышленного комплекса и всей экономики Ставропольского края, – говорится в приветствии губернатора. – Мы гордимся местными брендами, широко представленными на ставропольских прилавках и во многих регионах России. Качество нашей продукции подтверждается многочисленными медалями, дипломами и грамотами, которые ставропольские предприятия регулярно завоевывают на различных выставках. Уверен, что продукция ставропольского пищепрома всегда будет востребована как в крае, так и за его пределами. От души желаю всем труженикам отрасли крепкого здоровья, счастья, покорения новых рынков и дальнейшего расширения ассортимента!».

От имени депутатского корпуса с профессиональным праздником земляков поздравил председатель Думы края Геннадий Ягубов.

«Ваш труд всегда в почете, ведь он служит каждому из нас, нашим повседневным потребностям, – отмечает он. – Сегодня отрасль – одна из ведущих в крае по объему производства и динамике его роста и имеет хорошие перспективы. Ответом на зарубежные санкции стало расширение ассортимента, направленного на удовлетворение самой широкой гаммы вкусов и пристрастий, повышение качества собственной продукции».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161014/s_dnem_rabotnikov_pischevoy_promyshlennosti_97248.html