Решения судьи Ленинского районного суда Ставрополя Сергея Шевченко вызывают удивление

Судейская история / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

История эта, можно сказать, корпоративная. И вряд ли бы стоило обращать на нее внимание, если бы не свидетельствовала она о нравах, царящих в нашем правосудии. И не говорите, что это частный случай. На мой взгляд, эта та ложка дегтя, которая могла бы испортить целую бочку ставропольского правосудия. Но за свою честь вступилось само судейское сообщество.

Не буду скрывать, что эту судейскую историю пересказываю. Источник – опубликованное решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации (ВККС), которая рассмотрела жалобу Сергея Шевченко на решение Квалификационной коллегии судей (ККС) Ставропольского края от 4 сентября 2015 года о досрочном прекращении его полномочий судьи Ленинского районного суда Ставрополя.

Что же случилось? Сергей Шевченко был назначен судьей Ленинского районного суда в декабре 2012 года. Уже в марте 2015 года Квалификационная коллегия судей края по результатам рассмотрения обращения председателя совета судей Ставропольского края привлекла Шевченко к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Через полгода, в сентябре, ККС края удовлетворила представление председателя Ставропольского крайсуда Евгения Кузина и за систематические нарушения норм материального и процессуального права досрочно прекратила полномочия судьи Сергея Шевченко.

Однако он пожаловался в Высшую квалификационную коллегию судей, утверждая, что допущенные им случаи нарушений не носят злостного характера, были единичными, им про-анализированы и не допускались в дальнейшем.

Перейдем к сути. Что же незлостного натворил судья? Однажды Шевченко отменил постановление мирового судьи о привлечении некоего гражданина к административной ответственности в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев за то, что он отказался проходить медосмотр, и прекратил производство по делу на основании пункта статьи КоАП РФ, который не могу не привести полностью. Это «отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий... возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к административной ответственности... или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия». В основу принятого судьей Шевченко решения было положено заключение специалистов, составленное спустя 76 дней после события административного правонарушения, о том, что в момент правонарушения гражданин-нарушитель находился в состоянии физиологического аффекта. Побоку от судейского глаза прошли признания в мировом суде самого гражданина и его раскаяние. Решение Шевченко было отменено, а вердикт мирового судьи при повторном рассмотрении оставлен без изменения.

Вывод ВККС РФ: «Необоснованное освобождение судьей Шевченко лица, отказавшегося от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, от административной ответственности при наличии всех признаков нахождения водителя в таком состоянии не только свидетельствует о грубом нарушении судьей закона, но и подрывает авторитет судебной власти и вызывает сомнение в объективности и беспристрастности судьи по данному делу».

Второй случай у судьи Шевченко – грубые нарушения правил территориальной подсудности при рассмотрении гражданского дела по иску другого гражданина к министерству имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики и правительству КЧР. Не будем вдаваться в суть дела, но вслед за ВККС заметим, что, вторгшись на чужую территорию, судья принял решение, которое вновь было отменено.

Третий случай связан с экс-министром образования и молодежной политики края Василием Ляминым, который нынче пребывает в местах не столь отделенных за взятку в крупном размере. А во время следствия, рассматривая ходатайство о продлении срока заключения под стражей, именно судья Шевченко освободил Лямина из-под стражи. Ненадолго. Постановление было отменено, и экс-министр вновь сел. А еще судья Шевченко, рассматривая уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб человек, оставил без рассмотрения гражданские иски потерпевших.

Несколько частных постановлений – такие судейские выговоры, надо понимать, в адрес Шевченко выносились. Так что речь идет отнюдь не о случайностях, а о системе в действиях этого судьи. И оставленное в силе ВККС решение Квалификационной коллегии судей края о досрочном прекращении полномочий судьи Шевченко у меня лично вызывает чувство глубокого удовлетворения. Все понятно. Может, стало понятно и Сергею Шевченко? Он не обжаловал решение ВККС РФ в Верховном суде.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161014/resheniya_sudi_leninskogo_rayonnogo_suda_stavropolya_sergeya_she_97219.html