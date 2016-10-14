Работников и ветеранов дорожной отрасли Ставрополья – с профессиональным праздником!
Работников и ветеранов дорожной отрасли Ставрополья поздравляет с профессиональным праздником губернатор Владимир Владимиров.
«Сегодня состояние дорожно-транспортной сети отражает уровень развития территории, – отмечает глава края. – Дороги являются лицом нашего региона, залогом происходящих в нем позитивных изменений. На Ставрополье ежегодно строятся и реконструируются десятки километров автотрасс, возводятся мосты и транспортные развязки, внедряются новые технологии. За всем этим стоит труд многотысячного коллектива ставропольских дорожников. Выражаю вам искреннюю признательность за ваш профессионализм и преданность любимому делу. От души желаю всем вам здоровья, счастья и новых успехов на благо родного края!».
От имени Думы края к дорожникам обращается ее председатель Геннадий Ягубов:
«В каком бы регионе нашей страны мы ни оказались, дороги – это первое, что бросается в глаза. Оценивая их состояние, можно судить о развитии территории, ее социально-экономическом положении. И очень приятно, что дороги Ставропольского края «говорят» о нашем регионе только хорошее. За последние годы дорожная отрасль сделала большой прорыв. И все эти перемены происходят благодаря вам. Работников отрасли всегда отличали высокий профессионализм, верность делу, ответственность, и я уверен, что вы успешно справитесь со всеми масштабными задачами по развитию дорожной сети края».