Спасибо за профессионализм! / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

16 октября – День работников дорожного хозяйства

Работников и ветеранов дорожной отрасли Ставрополья поздравляет с профессиональным праздником губернатор Владимир Владимиров.

«Сегодня состояние дорожно-транспортной сети отражает уровень развития территории, – отмечает глава края. – Дороги являются лицом нашего региона, залогом происходящих в нем позитивных изменений. На Ставрополье ежегодно строятся и реконструируются десятки километров автотрасс, возводятся мосты и транспортные развязки, внедряются новые технологии. За всем этим стоит труд многотысячного коллектива ставропольских дорожников. Выражаю вам искреннюю признательность за ваш профессионализм и преданность любимому делу. От души желаю всем вам здоровья, счастья и новых успехов на благо родного края!».

От имени Думы края к дорожникам обращается ее председатель Геннадий Ягубов:

«В каком бы регионе нашей страны мы ни оказались, дороги – это первое, что бросается в глаза. Оценивая их состояние, можно судить о развитии территории, ее социально-экономическом положении. И очень приятно, что дороги Ставропольского края «говорят» о нашем регионе только хорошее. За последние годы дорожная отрасль сделала большой прорыв. И все эти перемены происходят благодаря вам. Работников отрасли всегда отличали высокий профессионализм, верность делу, ответственность, и я уверен, что вы успешно справитесь со всеми масштабными задачами по развитию дорожной сети края».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161014/rabotnikov_i_veteranov_dorozhnoy_otrasli_stavropolya__s_professi_97247.html