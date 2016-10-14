Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
14 октября 2016 г.
Спасибо за профессионализм! / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.
16 октября – День работников дорожного хозяйства

Работников и ветеранов дорожной отрасли Ставрополья – с профессиональным праздником!

Работников и ветеранов дорожной отрасли Ставрополья поздравляет с профессиональным праздником губернатор Владимир Владимиров.

«Сегодня состояние дорожно-транспортной сети отражает уровень развития территории, – отмечает глава края. – Дороги являются лицом нашего региона, залогом происходящих в нем позитивных изменений. На Ставрополье ежегодно строятся и реконструируются десятки километров автотрасс, возводятся мосты и транспортные развязки, внедряются новые технологии. За всем этим стоит труд многотысячного коллектива ставропольских дорожников. Выражаю вам искреннюю признательность за ваш профессионализм и преданность любимому делу. От души желаю всем вам здоровья, счастья и новых успехов на благо родного края!».

От имени Думы края к дорожникам обращается ее председатель Геннадий Ягубов:

«В каком бы регионе нашей страны мы ни оказались, дороги – это первое, что бросается в глаза. Оценивая их состояние, можно судить о развитии территории, ее социально-экономическом положении. И очень приятно, что дороги Ставропольского края «говорят» о нашем регионе только хорошее. За последние годы дорожная отрасль сделала большой прорыв. И все эти перемены происходят благодаря вам. Работников отрасли всегда отличали высокий профессионализм, верность делу, ответственность, и я уверен, что вы успешно справитесь со всеми масштабными задачами по развитию дорожной сети края».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161014/rabotnikov_i_veteranov_dorozhnoy_otrasli_stavropolya__s_professi_97247.html
Фотография к статье Работников и ветеранов дорожной отрасли Ставрополья – с профессиональным праздником!
Строительство и реконструкция дорог Ставропольского края
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
По развитости дорожной сети и качеству дорожного покрытия Ставрополье – в 10-ке лучших
Работников и ветеранов дорожной отрасли Ставрополья – с профессиональным праздником!
Ставрополь получил паспорт готовности к отопительному сезону.
Собственники жилья будут голосовать по формуле «одна квартира – один голос»
Капремонт жилья станет более прозрачным
Власти
С Днем работников пищевой промышленности!
Главу Невинномысска изберут 16 ноября по результатам конкурса
Вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин провел совещание в Ессентуках.
Инновации – будущее Ставрополья
Заседание Национального антитеррористического комитета состоялось в Пятигорске
Ставропольский край
Ставрополье вновь встречает славянский форум «Золотой Витязь» – теперь литературный
На Ставрополье завершено 9 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК
ВТБ24 выдаёт первые карты «Мир» на Ставрополье
В Уфе задержаны телефонные мошенники, укравшие у ставропольцев более 600 тысяч рублей
Закон о долевом строительстве жилья в Ставропольском крае ужесточат

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!