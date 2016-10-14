Пропавшего без вести красноармейца Матвея Токаря захоронили в селе Вознесеновском

Вернулся солдат на родину / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

В селе Вознесеновском Апанасенковского района состоялась церемония перезахоронения останков красноармейца Матвея Токаря.

Нашли числившегося пропавшим без вести уроженца Вознесеновского поисковики отряда «Боевое братство» из города Сафоново Смоленской области во главе со своим командиром Александром Герасенковым. Имя и фамилию определили по смертному медальону, правда, текст восстановить удалось только с помощью современных компьютерных технологий.

33-летний Матвей ушел защищать Родину в первые дни войны, оставив дома жену Анисью и четверых ребятишек. Не успел он прислать домой ни одного письма – прослужить довелось всего около месяца. Погиб предположительно в конце июля – начале августа 1941 года под деревней Ушаково, которая находится в 13 километрах от города Ельни. В период Смоленского сражения она вошла в историю как символ мужества и стойкости советских воинов. Восемь раз переходила деревня из рук в руки. Земля стонала от разрывов снарядов, мин, авиационных бомб. Казалось, ничто не может остановить злобного врага. И все-таки соединения 24-й армии остановили его и заставили отступить. Заплатить за это пришлось большой ценой невосполнимых потерь.

Хлебнула лиха семья фронтовика – Анисья умерла от тяжелого недуга в 1950-м, было ей сорок лет. Сейчас из четверых ее детей остались двое: Иван живет в Кисловодске, Нина – в Светлограде. Забирать останки деда ездил Иван. Это он первый узнал, что Матвея Савельевича нашли в окопе. Фамилия Токарь в Вознесеновском известна каждому: Иван много лет трудится в колхозе бригадиром, его жена Светлана – в местной школе. Раздумий не было – сразу же решили, что нужно привезти останки деда и похоронить его на родине. 1600 километров в один конец, почти сутки в пути, экскурсия по музею, по полям, где шли бои, где погибли более 100 тысяч наших солдат.

Как драгоценную реликвию семья Токарь теперь будет хранить медальон, фляжку и котелок погибшего деда. Их передали Ивану поисковики.

Проводить воина в последний путь собралось все село, было много представителей власти и общественных организаций, в т.ч. краевого отделения «Поискового движения России» (представитель в Апанасенковском районе Виталий Понушков). В местной часовне прошла панихида по погибшему воину, затем состоялся траурный митинг. Солдат Великой Отечественной войны был похоронен с воинскими почестями. До слез тронуло сельчан стихотворение «Послание Матвея Савельевича», которое прочитал его правнук Владимир Токарь.

Кстати, добрый род пошел от деда Матвея: восемь внуков, 15 правнуков, есть уже и праправнуки.

http://www.stapravda.ru/20161014/propavshego_bez_vesti_krasnoarmeytsa_matveya_tokarya_zakhoronili_97243.html