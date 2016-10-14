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14 октября 2016 г.

Полуфинальные игры студенческой лиги КВН прошли в СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете прошли полуфиналы Ставропольской краевой студенческой лиги КВН СКФУ. За звание самых веселых и находчивых боролись одиннадцать лучших команд. Кавээнщики продемонстрировали разнообразие юмористических талантов в трех конкурсах: приветствие, разминка и музыкальный номер. Каждая команда сумела удивить искрометными шутками, оригинальными миниатюрами, интересными образами. В результате по итогам двух игр в главную игру сезона Лиги прошли две команды СКФУ – «Мозби» Института образования и социальных наук и «Михаил Дудиков» Гуманитарного и Юридического институтов, а также сборные Ставропольского государственного медицинского университета и Института дружбы народов Кавказа. Были выбраны и лучшие актер, актриса и игрок полуфинала.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161014/polufinalnye_igry_studencheskoy_ligi_kvn_proshli_v_skfu_97269.html
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