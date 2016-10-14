Дороги по осени считают / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

16 октября – День работников дорожного хозяйства

Довольно много лестных отзывов приходится слышать о качестве дорог в Ставропольском крае. Для того чтобы убедиться в истинности таких высказываний, достаточно съездить в один из соседних регионов. Речь, конечно, не идет о «тяжеловесах» по экономической значимости. А если говорить о рейтингах, то сегодня Ставрополье по части развитости дорожной сети и качества дорожного покрытия входит в десятку лучших. Это объективная оценка работы дорожников края.

О достижениях отрасли рассказывает министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Игорь Васильев.

– К профессиональному празднику, Игорь Александрович, принято подводить итоги. Неслучайно же он приходится на конец дорожного сезона.

– Безусловно, уже есть о чем сказать. Но, учитывая особенности нашего северокавказского климата, вполне рабочими могут быть и октябрь, и ноябрь, а то и декабрь. В этом году лето не баловало нас солнечной погодой. А в природе все взаимосвязано. Погода еще отыграет свое у наступающего осенне-зимнего сезона. Уверен. Все, что делают дорожники, направлено на то, чтобы передвижение по краевым дорогам было комфортным и безопасным. Несмотря на сложные экономические условия, сделано немало. Мы приближаемся к годовой плановой цифре общей протяженности дорог, которые в 2016-м планировалось отремонтировать, – 217 км.

Большая часть работ по ремонту завершена. Кроме того, ставропольцы не могут не замечать, что дороги становятся все более обустроенными. В целях обеспечения безопасности дорожного движения обустроено и модернизировано 47 пешеходных переходов, в основном возле учебных заведений и в границах населенных пунктов в местах скопления людей, с устройством искусственных дорожных неровностей в необходимых местах, с установкой автономных систем освещения на солнечных батареях и дополнительных знаков с современными световозвращающими элементами. За период с 2011 по 2015 год министерством обустроен 21 км электроосвещения при выполнении реконструкции или капитального ремонта дорог. Более того, сейчас министерством ведется разработка отдельных проектов на устройство электроосвещения в границах населенных пунктов с особо интенсивным движением транспорта. Планируется до конца года разработать документацию на 21 км электроосвещения и начать реализацию в 2017 году.

В 2016 году отремонтировано 4 мостовых сооружения и 13 труб различного диаметра. Произведено устройство одиночной поверхностной обработки дорог общей площадью 833 тысячи кв. м. Эти работы позволяют продлить межремонтные сроки.

Полностью завершен капитальный ремонт на участке автомобильной дороги Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края), км 204+700 – км 207+700 протяженностью 2 км по с. Красногвардейскому. С завершением этого участка автодорога от Ставрополя до границы с Ростовской областью теперь полностью в нормативном состоянии. В стадии завершения работы по капитальному ремонту на участке Новоалександровск – Григорополисская – Армавир (в границах Ставропольского края), км 22+000 – км 27+170 протяженностью 5,6 км. Работы на автомобильной дороге завершены, и к финальной своей части приближается капремонт мостового сооружения. Оба объекта, которые я назвал, из числа переходящих с 2015 года.

Ведутся также работы по капитальному ремонту на двух новых объектах, а именно на участке автодороги Ессентуки – Бекешевская – Суворовская, км 3+626 – км 7+626 в Предгорном районе протяженностью 4 км, которые скоро будут завершены, и ведется капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на участке автомобильной дороги Георгиевск – Новопавловск (в границах Ставропольского края) на км 47+200. Очень сложный объект. Сдача в эксплуатацию здесь планируется к 2018 году.

Что касается другого вида работ – реконструкции автодорог общего пользования регионального значения, то сегодня работы ведутся на многих важных объектах, а именно: Георгиевск – Новопавловск от автодороги Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды, км 0+146 – км 1+665, Преградное – Тахта – Ипатово, км 6+000 – км 8+000, Изобильный – Труновское – Кугульта, км 35+580 – км 46+220, Новоалександровск – Горьковский, км 3+750 – км 16+750, Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская, км 41+000 – км 52+247, Светлоград – Благодарный – Буденновск, км 91+400 – км 94+400, Иргаклы – Абрам-Тюбе – граница Ставропольского края, км 30+385 – км 42+266. Большая часть из них планируется к вводу в текущем году.

На данный момент уже введены такие объекты, как «Реконструкция моста через р. Егорлык на км 248+640 автомобильной дороги Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края)» и «Реконструкция участка автомобильной дороги Светлоград – Благодарный – Буденновск, км 94+400 – км 99+600.

– Впереди осенне-зимний сезон, не менее ответственный для дорожников. Строительство и ремонтные работы прекращаются, но следует позаботиться о безопасности транспорта на дороге, которая в этот период года может быть разной. Не исключены снегопады, гололед.

– Чтобы дорожные государственные унитарные предприятия успели подготовиться к эксплуатации региональных автодорог края в осенне-зимний период, министерством уже издан соответствующий приказ, которым определены основные направления их деятельности, а также перечень основных зимних мероприятий. Готовятся базы хранения противогололедных материалов, заготовка которых уже началась, теплые стоянки для техники, помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей, ремонтируется техника, которая понадобится зимой. Подрядные организации обладают достаточным парком бульдозеров, комбинированных дорожных машин, автогрейдеров и т. д.

– Игорь Александрович, самая современная техника без профессионалов – это просто железо...

– Географическое положение Ставрополья, находящегося в самом центре Предкавказья между Черным и Каспийским морями, делает его стратегическим регионом для развития региональных, межрегиональных и международных связей. На торжественном собрании, посвященном Дню дорожника, мы скажем спасибо людям, от которых непосредственно зависит развитие этой логистической составляющей экономики. Это они в холод и в жару выполняют непростую работу – строят и ремонтируют наши дороги, развивают дорожную сеть. Более десятка лет возглавляет Арзгирский филиал Ипатовского ДРСУ Александр Манин. Он принял предприятие, которое было убыточным. И вот уже семь лет, как его производственно-экономические показатели не могут не радовать. А на территории филиала настоящий розарий. И это в жестких условиях востока края. Медали «За доблестный труд» III степени, которой награжден руководитель предприятия, он безусловно достоин. Так же как и машинист укладчика асфальтобетона ГУП СК «ДЭСУ-2» имени В.И. Демидова (Михайловск) Игорь Поздняков. Они не одиноки в списке наших скромных героев труда, удостоенных аналогичных наград, которые умеют работать и не умеют хвалиться своими успехами. Это мастер по приготовлению асфальтобетона Советского филиала ГУП СК «Кировское МДРСУ» из Зеленокумска Владимир Гончаров, машинист бульдозера ГУП СК «Ипатовское ДРСУ» Владимир Кучура, механик Красногвардейского филиала ГУП СК «Труновское МДРСУ» Федор Макаров и другие.

Ведь служба у дорожников, считай, военная. И в холод, и в пургу, и в зной дорога требует заботы. Надо сделать так, чтобы автомобили могли проехать по ней беспрепятственно. Спасибо нашим труженикам.

http://www.stapravda.ru/20161014/po_razvitosti_dorozhnoy_seti_i_kachestvu_dorozhnogo_pokrytiya_st_97209.html