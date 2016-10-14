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14 октября 2016 г.

Невинномысцы накикбоксили на медали Кубка мира «World Cup Diamond»

Успешно выступили невинномысские спортсмены на VI Кубке мира по кикбоксингу «World Cup Diamond»

В поселке Витязево города-курорта Анапа прошел VI Кубок мира по кикбоксингу «World Cup Diamond». В этом году на соревнования приехало более 1000 спортсменов из семнадцати стран. Кикбоксеры боролись за почетные трофеи в семи разделах: фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг, кик-лайт и сольные композиции.

Ставропольский край представляли 24 человека – члены сборной команды из Невинномысска, Ставрополя, Кисловодска и Благодарного. Очень достойно бились на ринге, защищая честь не только региона, но и страны спортсмены ДЮСШ «Шерстяник» Невинномысска.

Так, воспитанник этой детско-юношеской школы Азамат Курмангулов завоевал первое место в разделе фулл-контакт в весовой категории 48 килограммов. Серебро Кубка мира – у Артема Фалько в разделе К1 и Александра Холодняка в разделе фулл-контакт с лоу-киком (оба в весовой категории 60 килограммов).

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161014/nevinnomystsy_nakikboksili_na_medali_kubka_mira_world_cup_diamon_97273.html
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Успешно выступили невинномысские спортсмены на VI Кубке мира по кикбоксингу «World Cup Diamond»
Успешно выступили невинномысские спортсмены на VI Кубке мира по кикбоксингу «World Cup Diamond»
Фото: Пресс-служба администрации Невинномысска
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Невинномысцы накикбоксили на медали Кубка мира «World Cup Diamond»
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