«Неделя инноваций» в Ессентуках: в СМИ будут работать универсальные журналисты

В рамках «Недели инноваций» в Ставропольском крае, которая проходила на базе ессентукского санатория «Источник», наряду с множеством других тем обсуждали и революционные преобразования в работе сотрудников средств массовой информации.

Свое видение будущего телевидения представила известный ставропольский тележурналист Марина Мацарская. Она считает, что уже скоро новое поколение телевизионщиков не будет знать, что такое «съёмочная группа», «корпункт» и передвижная передающая станция «флайка». Даже понятие «операторское искусство» они будут воспринимать как анахронизм. Основной поток информации для телевизионного эфира будут готовить стрингеры (внештатные журналисты) и сами зрители. Причем, один стрингер будет выполнять функции сразу всей съемочной группы, а то и корпункта.

Для такого прогноза есть, как минимум, две предпосылки. Первая – это финансовый кризис, побуждающий владельцев телеканалов к глобальной оптимизации штата сотрудников. Вторая – быстрое совершенствование мобильных передающих устройств.

В качестве примера оптимизации Марина Мацарская привела телеканал РЕН-ТВ, с которым она долго сотрудничала. В одночасье руководители канала закрыли все региональные корпункты в стране. Иные федеральные телеканалы оставили лишь по одному корреспонденту на регион, а то и на несколько смежных регионов. Причем, зачастую этот корреспондент работает по договору, то есть фактически является стрингером.

Сейчас уже в порядке вещей, когда регион «информационно закрывают» только корреспондент (он же продюсер и бухгалтер) и оператор (он же звукооператор и водитель). Так работает сама Мацарская и большинство ее коллег. Но и это еще не предел «оптимизации». Например, в соседнем Краснодарском крае стрингер работает вообще один: он и продюсер, и корреспондент, и оператор, и водитель. Уже сейчас в московских редакциях центральных телеканалов официально есть должность «корреспондент – продюсер». И, видимо, скоро появится должность «корреспондент – оператор», который будет еще и монтировать сюжеты.

Известно, что прямой эфир – соль телевидения. Еще каких-то 15 лет назад к месту события для того, чтобы вещать в прямом эфире, подгоняли передвижные передающие станции (ППС) – огромные автобусы, начиненные массивной аппаратурой. Их сменили «флайки» – ППС со спутниковой антенной, смонтированные на базе обычной «Газели». Но сегодня на многих крупных телеканалах их уже заменило передающее устройство «лайф ю». Он весит всего четыре килограмма и помещается в небольшом рюкзачке, от которого идет кабель к камере оператора.

Таким образом, штат съемочной группы прямого эфира автоматически сокращается на три человека – водителя и двух инженеров «флайки». Инновационное передающее устройство позволяет не только сэкономить финансы телеканала, а и вести прямой эфир там, где через «флайку» это невозможно сделать. Марина Мацарская показала слайд, запечатлевший спортзал бесланской школы, где она была в день десятилетия самого жуткого теракта в новейшей истории России. Весь центр спортзала усыпан алыми гвоздиками; вокруг них вдоль стен непрерывным потоком идут родные и знакомые погибших и пострадавших детей. Понятно, что тянуть провода от ППС к оператору в этом людском потоке немыслимо. Однако телеканал «Раша тудей» умудрился и в таких условиях дать репортаж в прямой эфир. Выглядело это так: оператор с рюкзачком «лайф ю» шел спиной вперед и снимал, как корреспондент на ходу расспрашивал людей. Все это тут же попадало в телевизионный эфир.

Но и на этом инновации в телевизионном вещании не заканчиваются. М. Мацарская рассказала и показала слайды, запечатлевшие технологию работы репортеров британского телеканала «Скай ньюз». На них репортер берет интервью, держа в одной руке микрофон, а в другой – гаджет на «палке-селфи», в которую вмонтировано миниатюрное передающее устройств. То есть, сегодня благодаря новейшим мобильным гаджетам один «универсальный солдат» – человек, владеющий навыками корреспондента и оператора, – может вести даже прямой телевизионный эфир.

Из ведущих зарубежных телеканалов эти гаджеты и технологии неизбежно «перекочуют» на центральное российское ТВ, а затем – в региональные государственные и частные телекомпании. Так что не за горами то время, когда в медиа останутся лишь универсальные репортеры, выполняющие сразу несколько функций и, разумеется, люди, которые будут отсеивать некачественные материалы и формировать «информационную картину».

При обсуждении курса «Универсальные солдаты. Будущее телевидения мы наблюдаем уже сегодня» участники «Недели инноваций» говорили, что обозначенные спикером тенденции характерны не только для телевидения, а и для печатных СМИ, где «универсальные солдаты» появились еще в середине прошлого века. Уже тогда многие репортеры шли в гущу событий с «лейкой» и блокнотом. Знаменитый корреспондент «Комсомольской правды» Василий Песков всю свою долгую творческую жизнь одновременно фиксировал происходящее на бумаге и на фотопленке. И это при том, что делая заметки в блокноте, Василию Михайловичу приходилось думать и о том, какую выставить диафрагму, выдержку на фотоаппарате, как навести на резкость. А отписывая вечером путевые заметки, репортажи, очерки, проявлять пленки, печатать снимки.

Ныне у журналиста голова свободна от подобных забот. Современный фотоаппарат сам определяет оптимальную диафрагму и выдержку, сам распознает лицо человека и наводит фокус, а компьютерная программа позволяет как угодно преобразовать цифровое изображение. Так что современный газетный репортер просто обязан быть «универсальным солдатом». Участники «Недели инноваций» так прямо и говорили:

– В век цифровых технологий нефотографирующий корреспондент газеты – это анахронизм или профессиональная некомпетентность.

Следующий этап становления «универсального солдата» печатных СМИ – это съемка видеосюжетов. Сегодня всем уже очевидно, что современная журналистика все больше уходит в Интернет. Пройдет немного времени, и напечатанная на бумаге общественно-политическая газета станет неким «премиум-продуктом» для гурманов при рассчитанном на массовую аудиторию интернет-издании. В свою очередь интернет-газета будет конкурентоспособна только в том случае, если одновременно задействует все каналы воздействия на потребителей. В том числе и самый мощный – видео. Разумеется, ни одна газета не сможет держать для этого штат операторов. Пишущим и фотографирующим корреспондентам, если они хотят полноценно работать в будущих СМИ, придется также освоить основы ремесла телевизионного оператора.

Понятно, что при этом они не достигнут уровня корифеев операторского искусства. На это возражение Марина Мацарская ответила четко и категорично:

– Сегодня зрителей это нисколько не волнует. Им главное увидеть то, что происходит здесь и сейчас.

Так что современным, а, тем более, будущим журналистам придется расстаться со многими иллюзиями о нашей профессии.

http://www.stapravda.ru/20161014/nedelya_innovatsiy_v_essentukakh_v_smi_budut_rabotat_universalny_97272.html