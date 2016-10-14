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14 октября 2016 г.

На Ставрополье в селе Арзгир открылся новый детский сад

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в восточные районы Ставрополья. В её рамках он ознакомился с состоянием социальных и инфраструктурных объектов территорий.

В селе Арзгир глава края принял участие в открытии детского сада на 100 мест с бассейном, музыкальным и спортивным залами. С его появлением в районе достигнута 100% доступность дошкольного образования.

– Обеспечение всех детей местами в детских садах – это задача, которую поставил перед нами Президент России. Я искренне благодарю всех, чьим трудом эта задача на Ставрополье исполняется. Пусть на нашей земле и впредь появляются новые социальные объекты. Пусть рождается как можно больше детей, – обратился Владимир Владимиров к участникам торжества.

Как было отмечено, в текущем году в крае открыто 6 новых детских садов. До конца года планируется ввести в строй ещё 3 детских дошкольных учреждения. Всего детские сады Ставрополья сейчас посещает более 125 тысяч ребят.

Во время поездки Владимир Владимиров осмотрел отремонтированный корпус детского сада в посёлке Терский Будённовского района. Работы ведутся в рамках государственно-частного партнёрства.

Также глава региона посетил школу села Турксад Левокумского района. Здесь он обратил внимание на необходимость замены оконных блоков. Губернатору доложили, что работы запланированы на будущий год.

С участием министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Игоря Васильева, представителей районной администрации и общественности был рассмотрен вопрос о реконструкции участка дороги от села Турксад до села Приозёрского. Сейчас эти населённые пункты соединяют порядка 30 километров «гравийки».

Губернатор поручил рассчитать сметную стоимость необходимых работ, в то же время, потребовав от местных властей прилагать больше усилий для развития в районе агропроизводства и бизнеса.

– Дорогу делать будем. Но необходимо, чтобы на территории создавались рабочие места, расширялось и развивалось производство. Только тогда затраты бюджета окупятся, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161014/na_stavropole_v_sele_arzgir_otkrylsya_novyy_detskiy_sad_97276.html
Фотография к статье На Ставрополье в селе Арзгир открылся новый детский сад
В селе Арзгир открылся новый детский сад
В селе Арзгир открылся новый детский сад
Фото пресс-службы губернатора СК
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