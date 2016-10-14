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14 октября 2016 г.
На Ставрополье развивают пищевое машиностроение / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

На Ставрополье развивают пищевое машиностроение

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко и его заместитель Дмитрий Макаркин посетили завод ООО «Профитекс» в ходе рабочей поездки в город-курорт Пятигорск.

«Пищевое машиностроение для аграрного Ставрополья – перспективная точка роста, но сегодня в этой нише трудятся единичные предприятия. Мы рассчитываем, что своеобразный бум открытия производств, нацеленных на выпуск стройматериалов, сменится всплеском интереса к пищевому машиностроению. Сейчас же минпром края готов предоставлять все существующие меры поддержки работающим предприятиям отрасли», – подчеркнул Виталий Хоценко.

В течение 15 лет завод «Профитекс» выпускает оборудование для пищевой промышленности: фасовочные автоматы, групповую упаковку, линии розлива, этикетировщики, лазерные маркеры, транспортеры. Предприятие берет на себя разработку, комплектацию и производство оборудования, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание автоматов, а также обучение персонала для работы на них.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161014/na_stavropole_razvivayut_pischevoe_mashinostroenie_97232.html
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