На Ставрополье прошло заседание спецкомиссии по АЧС

В министерстве сельского хозяйства СК прошло внеочередное заседание специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней, которое провел начальник управления ветеринарии Александр Трегубов. Как пояснили в ведомстве, поводом для этого послужило обострение эпизоотической ситуации по заболеванию африканской чумой свиней и выявление очага заболевания на территории крупного свиноводческого комплекса НАО «Меркурий ПАК «Прохладненский» Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики. На заседании был рассмотрен вопрос о принятии срочных мер по недопущению заноса и распространения опасного вируса на территорию Ставропольского края.

http://www.stapravda.ru/20161014/na_stavropole_proshlo_zasedanie_spetskomissii_po_achs_97267.html