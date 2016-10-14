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14 октября 2016 г.

На Ставрополье прошло заседание спецкомиссии по АЧС

На Ставрополье прошло заседание спецкомиссии по АЧС

В министерстве сельского хозяйства СК прошло внеочередное заседание специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней, которое провел начальник управления ветеринарии Александр Трегубов. Как пояснили в ведомстве, поводом для этого послужило обострение эпизоотической ситуации по заболеванию африканской чумой свиней и выявление очага заболевания на территории крупного свиноводческого комплекса НАО «Меркурий ПАК «Прохладненский» Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики. На заседании был рассмотрен вопрос о принятии срочных мер по недопущению заноса и распространения опасного вируса на территорию Ставропольского края.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161014/na_stavropole_proshlo_zasedanie_spetskomissii_po_achs_97267.html
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На Ставрополье прошло заседание спецкомиссии по АЧС
На Ставрополье прошло заседание спецкомиссии по АЧС
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