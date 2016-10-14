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14 октября 2016 г.

На границе Ставрополья и КЧР установлены карантинные посты из-за вспышки африканской чумы свиней

Карантин – Африканская чума свиней
Фото: из архива газеты «СП»

Запрещен ввоз свинины в наш край из Кабардино-Балкарской Республики. Там на свиноводческом комплексе в станице Солдатской зарегистрирован очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель управления ветеринарии СК Александр Трегубов.

Он сообщил, что теперь на автодорогах, которые соединяют Ставрополье и КБР, установят несколько ветеринарно-санитарных постов, где круглосуточно будет проверяться вся перевозимая продукция. В свиноводческом комплексе, где зафиксирована АЧС, содержится 38 тысяч голов свиней. Довольно значительная часть мяса с этого предприятия перерабатывалась в нашем крае. Заболевшее поголовье составляет примерно 2,5 тысячи. Все эти животные будут уничтожены. Не исключено, что сжечь придется всех свиней неблагополучного комплекса. Но окончательное решение по этому поводу примут специалисты из Москвы, которые уже работают в КБР.

Ветеринары успокаивают: человеку это заболевание не угрожает. Но может привести к крупным экономическим потерям, как в 2008 году, когда заболевание попало в наш край из Северной Осетии. Тогда Ставрополье потеряло 25 тысяч голов свиней.

Александр ЗАГАЙНОВ
http://www.stapravda.ru/20161014/na_granitse_stavropolya_i_kchr_ustanovleny_karantinnye_posty_izz_97263.html
Фотография к статье На границе Ставрополья и КЧР установлены карантинные посты из-за вспышки африканской чумы свиней
Фото: из архива газеты «СП»
Карантин – Африканская чума свиней
Карантин – Африканская чума свиней
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