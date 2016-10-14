Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
14 октября 2016 г.

«Лермонтовские сезоны», приуроченные к 202-летию поэта, проходят в Пятигорске

Михаил Лермонтов

В Пятигорске проходят «Лермонтовские сезоны», приуроченные к 202-летию со Дня рождения поэта.

В рамках сезонов в Центральной городской библиотеке проходит IX Открытый конкурс поэзии «Серебряная строфа». Творческие состязания проводятся в нескольких номинациях: поэзия, проза, лучшее сочинение о М.Ю. Лермонтове, поэтический спектакль, мелодекламация, изобразительное искусство, фотография и др. В этом году число участников возросло. Только официально было зарегистрировано 320 заявок. Это не только пятигорчане, но и гости из других городов и районов Ставропольского края, а также из республик Северного Кавказа. Во время проведения «открытого микрофона», все желающие читали стихи Михаила Юрьевича. После этого в «Гостиной князя Воронцова» Исторический клуб представил новую программу «Великая заступница. Штрихи к портрету Лермонтова», посвященную бабушке поэта.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161014/lermontovskie_sezony_priurochennye_k_202letiyu_poeta_prokhodyat__97274.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Пятигорск
«Лермонтовские сезоны», приуроченные к 202-летию поэта, проходят в Пятигорске
На Ставрополье развивают пищевое машиностроение
Инспекторы ДПС в Пятигорске помогли вернуть родителям пропавшего малыша
Православные миссионеры епархий ЮФО и СКФО собрались в Пятигорске
За испорченную сумку житель Пятигорска взыскал с химчистки 100 тысяч рублей
Библиотеки
90-летие поэта Ивана Кашпурова отметили в Ставропольской городской центральной библиотеке
Поэтические встречи проходят в районных библиотеках на Ставрополье
Писатель из Невинномысска Владимир Кожевников на встрече с читателями рассказал о своей новой книге
Неделя толерантности прошла в библиотеках Александровского района
Лермонтовская библиотека в Ставрополе проведет День читателя

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!