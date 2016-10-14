«Лермонтовские сезоны», приуроченные к 202-летию поэта, проходят в Пятигорске

В Пятигорске проходят «Лермонтовские сезоны», приуроченные к 202-летию со Дня рождения поэта.

В рамках сезонов в Центральной городской библиотеке проходит IX Открытый конкурс поэзии «Серебряная строфа». Творческие состязания проводятся в нескольких номинациях: поэзия, проза, лучшее сочинение о М.Ю. Лермонтове, поэтический спектакль, мелодекламация, изобразительное искусство, фотография и др. В этом году число участников возросло. Только официально было зарегистрировано 320 заявок. Это не только пятигорчане, но и гости из других городов и районов Ставропольского края, а также из республик Северного Кавказа. Во время проведения «открытого микрофона», все желающие читали стихи Михаила Юрьевича. После этого в «Гостиной князя Воронцова» Исторический клуб представил новую программу «Великая заступница. Штрихи к портрету Лермонтова», посвященную бабушке поэта.

http://www.stapravda.ru/20161014/lermontovskie_sezony_priurochennye_k_202letiyu_poeta_prokhodyat__97274.html