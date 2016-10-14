Кочубеевский район вышел в лидеры по производству молока в сельхозпредприятиях края
На лидирующие позиции в крае по производству молока вышел по итогам восьми месяцев Кочубеевский район. Четыре ведущих хозяйства этой территории не только сохранили молочное животноводство, но и успешно развивают его. Отсюда и результат: за январь-август СХП района произвели 17570 тонн молока. Это самый высокий показатель на Ставрополье.
Как рассказали в администрации района, добиться полноводности «молочных рек» удалось благодаря ежедневному, нелегкому труду работников сельхозпредприятий, а также вложению серьезных инвестиций в важнейшее направление. Впереди – строительство новых молочных ферм и модернизация действующих. Планируется и приобретение высокопродуктивного племенного скота, совершенствование кормовой базы.