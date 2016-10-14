Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
14 октября 2016 г.

Кочубеевский район вышел в лидеры по производству молока в сельхозпредприятиях края

Молочное животноводство

На лидирующие позиции в крае по производству молока вышел по итогам восьми месяцев Кочубеевский район. Четыре ведущих хозяйства этой территории не только сохранили молочное животноводство, но и успешно развивают его. Отсюда и результат: за январь-август СХП района произвели 17570 тонн молока. Это самый высокий показатель на Ставрополье.

Как рассказали в администрации района, добиться полноводности «молочных рек» удалось благодаря ежедневному, нелегкому труду работников сельхозпредприятий, а также вложению серьезных инвестиций в важнейшее направление. Впереди – строительство новых молочных ферм и модернизация действующих. Планируется и приобретение высокопродуктивного племенного скота, совершенствование кормовой базы.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161014/kochubeevskiy_rayon_vyshel_v_lidery_po_proizvodstvu_moloka_v_sel_97259.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Сельское хозяйство
Кочубеевский район вышел в лидеры по производству молока в сельхозпредприятиях края
Агропромобъединение Ставропольского края подвело итоги работы
На границе Ставрополья и КЧР установлены карантинные посты из-за вспышки африканской чумы свиней
На Ставрополье прошло заседание спецкомиссии по АЧС
На Ставрополье завершено 9 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК
Кочубеевский район
Впервые за 40 лет в Кочубеевском районе провели матч по мотоболу
Крупная партия контрафактного алкоголя изъята у жителей Кочубеевского района
В Кочубеевском районе для первоклассников организовали игру-путешествие «Азбука безопасности»
В Кочубеевском районе впервые после многолетнего перерыва пройдет матч по мотоболу
В Кочубеевском районе для ветеранов организовали праздничный «огонек»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!