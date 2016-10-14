Кире Шайкиной с ДЦП требуется лечение. Ваша помощь необходима!

Проект Русфонда в Ставропольском крае

Кира Шайкина, 1 год, детский церебральный паралич, требуется лечение. 199 620 руб.

Девочка родилась в срок, но сама не дышала. Мама девочки Виктория Пахомова (г. Ставрополь) рассказывает: «На второй день после родов произошла клиническая смерть. Киру реанимировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем в тяжелом состоянии перевезли в реанимацию краевой детской клинической больницы в Ставрополе. Выписали через два месяца с диагнозом «поражение центральной нервной системы». Киру изматывали приступы судорог. Она закатывала глаза, синела, пронзительно кричала. Никакие лекарства не помогали. Иногда это продолжалось всю ночь. До четырех месяцев дочка ни на что не реагировала. Потом ее состояние немного улучшилось. И в семь месяцев мы повезли Киру в Москву на обследования. Здесь назначили лечение, но оно не помогло. Кира до сих пор не держит голову, не переворачивается. Лишь недавно начала брать игрушки. Мы знаем, что в Институте медицинских технологий (ИМТ, Москва) таким детям помогают. Лечение платное. Мы молодая семья, у мужа нет постоянной работы, перебиваемся его случайными заработками. Помогите!».

Ситуацию комментирует невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочке необходима госпитализация для восстановительного лечения. Нужно снизить тонус мышц, купировать приступы. Это даст возможность заняться развитием моторных навыков, речи, улучшением психоэмоционального состояния девочки».

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Внимание! Уточнить данные о требуемой сумме, собранных средствах и помочь ребенку можно на сайте Русфонда в Ставропольском крае, Кира Шайкина.

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КАК ПОМОЧЬ?

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161014/kire_shaykinoy_s_dtsp_trebuetsya_lechenie_vasha_pomosch_neobkhod_97234.html