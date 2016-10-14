Как живут в детских домах по образовательным стандартам: плюсы и минусы

С начала нового учебного года в стране были введены новые федеральные государственные образовательные стандарты. Они обязали регионы обеспечить необходимые условия для обучения детей с умственной отсталостью и ограниченными возможностями здоровья. Если помнит читатель, мы уже касались этой темы ( «СП» от 21 сентября: «Дети пошли в школу»), рассказывая о брифинге, который прошел в Ставрополе по инициативе министерства образования и молодежной политики СК и министерства труда и социальной защиты населения СК. Тогда были отмечены, как положительные результаты новой реформы, так и ее недостатки.

После брифинга начальник отдела организации стационарного обслуживания населения министерства труда и соцзащиты Владимир Сальников пригласил посетить два подведомственных детских учреждения, которые начали работать по стандартам, чтобы самим оценить насколько они применимы для особенных детей.

…В Ипатовском детском доме-интернате для умственно отсталых детей впервые в истории встречали День знаний: первого сентября дети вышли на линейку нарядные, в предвкушении чего-то нового, неизведанного. И учителя, и первоклассники были рады, что в жизни произошли перемены. И сейчас, спустя два месяца, сотрудники учреждения по-прежнему оптимистично смотрят на образовательный процесс, хотя, ощутив на себе груз новых обязательств и проблем, признаются, что нововведения все же вызывают много вопросов.

В этом интернате мне уже приходилось бывать, и хоть прошло с того времени около пяти лет, первое знакомство надолго запомнилось. Поразила безграничная любовь персонала к своим подопечным. Здесь сложились добрые отношения между воспитателями и «особыми» детьми. Каждый из взрослых для ребят – родной человек. Руководит интернатом Ольга Клименко и считает его своим вторым домом.

Ольга Николаевна и в этот раз с удовольствием провела экскурсию для гостей: многое здесь изменилось! Благодаря тем средствам, которые были выделены из краевого бюджета и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, удалось сделать ремонт, купить оборудование в классы для дополнительных занятий, приобрести все необходимое к началу учебного года.

Тут следует пояснить: Ипатовский детский дом предназначен для постоянного проживания детей-инвалидов, детей с наиболее тяжелыми формами психического развития в возрасте от четырех до восемнадцати лет. Сегодня здесь живут 98 ребят, большинство из которых остались без попечения родителей и нуждаются в постоянном и постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в социальной адаптации и реабилитации.

Теперь о федеральном государственном образовательном стандарте. Согласно закону, в стационарных условиях обучение можно организовывать по нескольким вариантам: когда учителя входят в штат сотрудников, когда они приходят сюда из образовательных учреждений по принципу совместительства, и третий вариант — когда дети посещают ближайшую общеобразовательную школу. Ипатовский детский дом выбрал первую модель. Когда здесь узнали о грядущих изменениях, педагоги прошли курсы повышения квалификации, и теперь с полным правом ведут уроки. В Ипатовском доме-интернате обучение организованно по индивидуальным программам, открыто шесть учебных классов.

– С нашими воспитанниками всегда работали педагоги, психологи, логопеды, – рассказывала О. Клименко, – дети занимались музыкой, спортом, рисовали, то есть всегда были заняты. Единственное, не было четкой системы, по которой следовало бы проводить обучение. Если раньше мы занимались воспитанием детей в отрыве от министерства образования, то теперь выстроена система, в том числе благодаря тесному сотрудничеству со специалистами министерства образования и министерства труда и социальной защиты населения края. Перед началом учебного года была проделана огромная работа: наши педагоги, участвующие в образовательном процессе, прошли обучение, на каждого ребенка, в зависимости от заболевания, были составлены специальные индивидуальные программы развития. Правда, возникли сложности. Не во всех случаях мы согласились с результатами психолого-медико-педагогической комиссии. Дело в том, что начальное общее образование по одной программе должны проходить все дети: и те, кто прыгает и бегает, и те, кто не разговаривает и еле ходит.

Жить по стандартам оказалось тяжело: пока министерством образования России не разработаны методические пособия, нет ни учебников, ни рабочих тетрадей для таких детей. Как учить? Несмотря, на все трудности, учителя стараются не унывать – понимают, они – пионеры. Кстати, мы побывали на уроке рисования, который проводила Ирина Васильевна Бутенко для своих первоклашек. На уроке присутствовало десять мальчишек: у всех свои особенности в восприятии окружающего мира. Словами сложно описать насколько деликатно учитель подходит к своей работе. После трудового дня Ирина Васильевна поделилась впечатлениями:

– Признаться, сначала в коллективе был шок, потом поняли, что нет смысла терять время на возмущение, и принялись за работу. Главное — дети довольны. Образовательной программы нет, поэтому каждый день учителя готовятся к урокам самостоятельно. В отличие от учащихся обычных школ, нашей ребятне нужно все показывать в картинках – так они лучше запоминают, поэтому ищем иллюстрации по всем школьным учебникам, вне зависимости от предмета. Главное, чтобы они совпадали с темой.

В это же время коллега Ирины Васильевны Наталья Сергеевна Валиева на уроке читала детям сказку, а потом вместе выясняли: что такое народное творчество.

– Каждый ученик воспринимает информацию по-разному: с теми, кто отстает, не усваивает материал, мы занимаемся дополнительно. Результат в любом случае будет положительный, хотя мы тратим больше времени на тему, чем в обычной школе. Возможно, таблицу умножения мои ученики не освоят, но представления о мире у этих детей будут шире. Оценочной системы в нашей школе нет: знания оцениваются по принципу «выполняет — не выполняет», «понимает — не понимает», – поделилась она.

Второе социальное учреждение, которое с первого сентября стало жить по новому закону – Дербетовский детский дом-интернат для умственно отсталых. В отличие от Ипатовского, здесь живут дети с более тяжелыми диагнозами (большинство лежачие). Этот факт серьезно усложнил задачу по выполнению стандартов. Директор учреждения Наталья Студеникина отметила:

– За помощью мы обратились в местную школу, там нас поддержали. Теперь ежедневно занимаются с нашими детьми 14 учителей школы села Дербетовка и 17 педагогических работников интерната. Большинство подопечных имеют «целый букет заболеваний», поэтому занятия проходят индивидуально по двадцать минут. Но о результатах говорить сложно: одни дети более или менее усваивают программу, для других учеба – большая проблема. Мы надеемся, что закон об образовании еще будет доработан и позволит более конкретно и объективно подходить к этому вопросу.

http://www.stapravda.ru/20161014/kak_zhivut_v_detskikh_domakh_po_obrazovatelnym_standartam_plyusy_97268.html