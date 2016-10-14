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14 октября 2016 г.

Из квартиры жителя Невинномысска изъяли самодельное взрывное устройство

Такую опасную находку обнаружили полицейские в квартире ранее судимого жителя Невинномысска

В Невинномысске сотрудники уголовного розыска, получив соответствующее постановление суда, провели обследование квартиры местного жителя. Необходимость обыска диктовалась отработкой полученной оперативным путем информации о нахождении в жилище запрещенных устройств. Действительно, в тумбочке стражи правопорядка обнаружили металлический предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Экспертиза подтвердила это предположение.

Как пояснил владелец нехорошей квартиры, СВУ он изготовил для использования… на рыбалке. Кстати, ранее злоумышленник не раз был судим – за кражи незаконное хранение и приобретение наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе отдела МВД по Невинномысску, по факту обнаружения взрывного устройства возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в хранении самодельной бомбы гражданину теперь светит срок – до пяти лет лишения свободы.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161014/iz_kvartiry_zhitelya_nevinnomysska_izyali_samodelnoe_vzryvnoe_us_97271.html
Фотография к статье Из квартиры жителя Невинномысска изъяли самодельное взрывное устройство
Такую опасную находку обнаружили полицейские в квартире ранее судимого жителя Невинномысска
Такую опасную находку обнаружили полицейские в квартире ранее судимого жителя Невинномысска
Фото пресс-службы отдела МВД России по Невинномысску
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Из квартиры жителя Невинномысска изъяли самодельное взрывное устройство
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