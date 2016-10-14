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14 октября 2016 г.

Фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт» завершился в Ставрополе

Завершился четвертый фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт»

В Ставрополе завершился четвертый фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт». Напомним, он был приурочен ко Всемирному Дню психического здоровья и проходил на базе Ставропольской психиатрической больницы №1.

13 октября финальный аккорд в фестивале поставил праздничный гала-концерт. Овации вызвали выступления всех артистов, но особенно участниц йоги-балета ЗОЖ им. В.Скакуна: они стояли на головах, растягивались в шпагатах, демонстрировали удивительную пластику и грацию – и это при том, что каждой далеко за 70 лет! 

А еще накануне в больнице прошли «Веселые старты» для детей из разных социальных учреждений города. Команды состояли из воспитанников Ипатовского детского дома, учащихся коррекционной школы №33 и маленьких пациентов больницы. Они состязались в спортивных дисциплинах, строили башни из кубиков, рисовали картины.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161014/festival_tvorchestva_i_dobroy_voli_dushevnyy_art_zavershilsya_v__97260.html
Фотография к статье Фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт» завершился в Ставрополе
Завершился четвертый фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт»
Завершился четвертый фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт»
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Фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт» завершился в Ставрополе
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