Фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт» завершился в Ставрополе

В Ставрополе завершился четвертый фестиваль творчества и доброй воли «Душевный арт». Напомним, он был приурочен ко Всемирному Дню психического здоровья и проходил на базе Ставропольской психиатрической больницы №1.

13 октября финальный аккорд в фестивале поставил праздничный гала-концерт. Овации вызвали выступления всех артистов, но особенно участниц йоги-балета ЗОЖ им. В.Скакуна: они стояли на головах, растягивались в шпагатах, демонстрировали удивительную пластику и грацию – и это при том, что каждой далеко за 70 лет!

А еще накануне в больнице прошли «Веселые старты» для детей из разных социальных учреждений города. Команды состояли из воспитанников Ипатовского детского дома, учащихся коррекционной школы №33 и маленьких пациентов больницы. Они состязались в спортивных дисциплинах, строили башни из кубиков, рисовали картины.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161014/festival_tvorchestva_i_dobroy_voli_dushevnyy_art_zavershilsya_v__97260.html