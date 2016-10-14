Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
14 октября 2016 г.
День молодого вина / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

День молодого вина пройдет 21 октября в Кисловодске

На Ставрополье начата подготовка к ежегодному фестивалю «День молодого вина», который на этот раз пройдет 21 октября в Кисловодске. Участие в нем примут полсотни отраслевых предприятий региона, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром». Производители привезут молодое вино урожая нынешнего года, известные марки вин, коньяков, а также представят поздние столовые сорта янтарной ягоды. Состоятся дегустация продукции и конкурс на лучшее молодое вино.

В крае сегодня возделывается 22 столовых и 43 технических сорта винограда. Виноградные насаждения Ставрополья занимают более девяти процентов от общероссийских площадей.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161014/den_molodogo_vina_proydet_21_oktyabrya_v_kislovodske_97252.html
Фотография к статье День молодого вина пройдет 21 октября в Кисловодске
Праздник молодого вина
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Общество
Подборка фотокорреспондента «Ставрополки» Эдуарда Корниенко украсила фотоальбом Reuters
Казачий род Толмачевых из Новоалександровска – история семьи, малой родины и казачества
Пропавшего без вести красноармейца Матвея Токаря захоронили в селе Вознесеновском
День молодого вина пройдет 21 октября в Кисловодске
Рекордные скидки по подписку объявляет Почта России
Экономика
С Днем работников пищевой промышленности!
Форум «Туристическая индустрия на Юге России: точки роста» прошел в Ставрополе
На Ставрополье развивают пищевое машиностроение
ВТБ24 выдаёт первые карты «Мир» на Ставрополье
Закон о долевом строительстве жилья в Ставропольском крае ужесточат
Кисловодск
Совет муниципальных образований края рассмотрел в Кисловодске работу образовательных учреждений
XV Кубок Ставропольского края по художественной гимнастике разыграли в Кисловодске
Кисловодску ЧМ по футболу – 2018 принесет 185 миллионов рублей
Фестиваль национальных культур «Мир на Кавказе» прошел в Кисловодске
В Кисловодске прошли городские соревнования «Юный спасатель»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!