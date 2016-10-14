День молодого вина пройдет 21 октября в Кисловодске

День молодого вина / «Ставропольская правда» от 14 октября 2016 г.

На Ставрополье начата подготовка к ежегодному фестивалю «День молодого вина», который на этот раз пройдет 21 октября в Кисловодске. Участие в нем примут полсотни отраслевых предприятий региона, сообщили в ГКУ «Ставропольвиноградпром». Производители привезут молодое вино урожая нынешнего года, известные марки вин, коньяков, а также представят поздние столовые сорта янтарной ягоды. Состоятся дегустация продукции и конкурс на лучшее молодое вино.

В крае сегодня возделывается 22 столовых и 43 технических сорта винограда. Виноградные насаждения Ставрополья занимают более девяти процентов от общероссийских площадей.

http://www.stapravda.ru/20161014/den_molodogo_vina_proydet_21_oktyabrya_v_kislovodske_97252.html