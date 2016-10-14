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14 октября 2016 г.

Благотворительный проект «Спорт – детям! Движение – жизнь» продолжается на Ставрополье

Благотворительный проект «Спорт детям!»

На Ставрополье продолжается благотворительный проект «Спорт – детям! Движение – жизнь». Его инициатором является Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края. Проект направлен на сбор благотворительных средств на закупку средств реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Недавно в рамках проекта состоялась военно-патриотическая игра страйкбол, организованная группой специального назначения «Шторм». Все участники внесли свой благотворительный вклад в пользу детей-инвалидов. Среди гостей мероприятия был и губернатор Владимир Владимиров, а также известный американский боец смешанных единоборств Шеннон Ритч, сообщают в фонде.

А на днях стартовала видеоэстафета. На этот раз можно записать ролик со своим танцем и прислать его на адрес fond@minsoc26.ru, а также отправить SMS со словом ЗАБОТА на номер 3443 (стоимость 100 рублей). Этот взнос также позволит помочь детям с инвалидностью.

Проект «Спорт – детям! Движение – жизнь» продлится до конца октября. Фонд приглашает спортивные и другие организации провести мероприятия (соревнования, выступление, мастер-класс и т.п.), на которых люди, любящие спорт, сделают денежный взнос, который позволит помочь детям. Для участия в проекте необходимо заполнить заявку. Это позволит работникам фонда скоординировать все мероприятия, рассказать о них в социальных сетях и обеспечить юридическую возможность сбора средств.

Чтобы помочь детям и поучаствовать в проекте, можно перевести деньги одним из способов, приведенных на сайте фонда (www.нашфонд.рф), указав в назначении платежа «На проект «Спорт – детям! Движение — жизнь». Дополнительную информацию можно получить на этом же электронном ресурсе или по телефонам: 8(8652) 95-12-30; 8-988-678-95-15.

Кстати, в марте в рамках акции «Спорт – детям» в Ставрополе прошел благотворительный забег, тогда удалось собрать более 200 тысяч рублей. Средства потрачены на покупку спортивного инвентаря для школ в отдаленных территориях, детских лагерей, школ-интернатов для детей-сирот, детских оздоровительных центров.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161014/blagotvoritelnyy_proekt_sport__detyam_dvizhenie__zhizn_prodolzha_97261.html
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