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14 октября 2016 г.

Агропромобъединение Ставропольского края подвело итоги работы

На базе Ставропольского НИИ сельского хозяйства в Шпаковском районе прошло заседание правления региональной организации работодателей «Агропромобъединение Ставропольского края», в котором приняли участие первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, председатель краевого агропрофсоюза Сергей Марнопольский. На встрече были подведены итоги работы объединения, а также прошли выборы его руководителя. Им стал председатель СПК плмезавода «Дружба» Апанасенковского района Евгений Кущ. На заседании также шла речь о процессе переоформления в крае договоров аренды земель сельхозназначения.. Николай Великдань отметил, что реализация уточненного антикризисного плана, предусматривающего прорывные направления в развитии сельхозотрасли, является первостепенной и важнейшей задачей ближайшего времени. Руководитель краевого профсоюза работников АПК Сергей Марнопольский затронул тему повышения эффективности социального партнерства.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161014/agropromobedinenie_stavropolskogo_kraya_podvelo_itogi_raboty_97270.html
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