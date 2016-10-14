90-летие поэта Ивана Кашпурова отметили в Ставропольской городской центральной библиотеке

Фото: из архива газеты «СП»

«Певец степного края». Так называют ставропольского поэта Ивана Васильевича Кашпурова. Он – автор 29 поэтических сборников, воспевающих красоту природы Ставрополья, героический подвиг народа в Великой Отечественной войне, прославляющих тружеников земли русской, историю родного края. Немало строк его наполнены философской, любовной лирикой, многие стихи положены на музыку, переведены на иностранные языки.

14 октября исполняется 90 лет со дня рождения поэта. В Ставропольской городской центральной библиотеке состоялся юбилейный вечер «Судьбою было суждено», подготовленный сотрудниками библиотеки-филиала № 13, носящей имя И.В. Кашпурова. Собрались почитатели творчества поэта, поделились воспоминаниями об И. Кашпурове его дочь Татьяна Дробязко, поэты Любовь Шубная, Ян Бернард, Алла Мельник, Валентина Нарыжная, скульптор Н. Санжаров. Звучали стихи поэта и посвященные ему, а солисты ансамбля «Русские узоры» городского Дома культуры представили песенную программу.

http://www.stapravda.ru/20161014/90letie_poeta_ivana_kashpurova_otmetili_v_stavropolskoy_gorodsko_97256.html