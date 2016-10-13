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13 октября 2016 г.

Житель Ставрополья сжег себя в автомобиле

Следственными органами, сообщили в краевом управлении СКР, проводится проверка по факту смерти мужчины в реанимационном отделении Александровской ЦРБ от термических ожогов тела. По предварительным данным, ночью 9 октября мужчина, находясь в автомобиле на территории, прилегающей к домовладению, в поселке Лесная Поляна совершил попытку самоубийства. После этого он был госпитализирован с термическими ожогами в реанимационное отделение больницы, где 10 октября текущего года скончался.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161013/zhitel_stavropolya_szheg_sebya_v_avtomobile_97229.html
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