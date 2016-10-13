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13 октября 2016 г.

Волонтеры в Александровском районе помогли пожилым людям

Волонтеры в Александровском районе помогли пожилым людям

С 1 о по 10 октября в Александровском районе прошла волонтерская акция «Согреем ладони, разгладим морщины!» В ней приняли участия волонтеры и активисты, сообщили в администрации района, учащиеся общеобразовательных организаций района, студенты местногосельскохозяйственного колледжа.

Ребята оказывали адресную помощь пожилым людям Александровского района: убирали опавшую листву, сухую траву, мыли окна. Такая акция проходит ежегодно.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161013/volontery_v_aleksandrovskom_rayone_pomogli_pozhilym_lyudyam_97224.html
Фотография к статье Волонтеры в Александровском районе помогли пожилым людям
Волонтеры в Александровском районе помогли пожилым людям
Волонтеры в Александровском районе помогли пожилым людям
Фото из архива администрации Александровского района
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