В Советском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем

12 октября около 19 часов на автодороге «Зеленокумск — Никольское – Степное» водитель автомашины «Фольксваген Пассат», выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении и столкнулся с трактором «МТЗ», двигающимся по главной дороге, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП 47-летний водитель легкового автомобиля получил резаную рану лица.

http://www.stapravda.ru/20161013/v_sovetskom_rayone_traktor_stolknulsya_s_legkovym_avtomobilem_97226.html