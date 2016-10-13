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13 октября 2016 г.

В Советском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем

12 октября около 19 часов на автодороге «Зеленокумск — Никольское – Степное» водитель автомашины «Фольксваген Пассат», выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении и столкнулся с трактором «МТЗ», двигающимся по главной дороге, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП 47-летний водитель легкового автомобиля получил резаную рану лица.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161013/v_sovetskom_rayone_traktor_stolknulsya_s_legkovym_avtomobilem_97226.html
Фотография к статье В Советском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем
В Советском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем
В Советском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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