В СКФУ обсудили проблемы кадрового ресурса экономики края

На форуме «Неделя инноваций» ректор Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская выступила с докладом «СКФУ – кадровый ресурс для инновационной экономики округа: ставропольский вектор». Она отметила, что в условиях острого дефицита кадров для некоторых отраслей экономики и социальных сфер университет объединяется с заинтересованными министерствами и ведомствами, крупными работодателями для совместной деятельности, обеспечивающей запросы региональных рынков труда. Вуз совершенствует структуру набора, выделяя больше мест на направления, соответствующие приоритетам социально-экономического комплекса округа. Их доля в объеме набора СКФУ составляет не менее 68%.

В качестве примера можно привести подготовку кадров для туристско-рекреационного комплекса. В 2012 году университет был определен ведущим вузом на данном направлении. За четыре года подготовлено более 700 квалифицированных специалистов для сферы сервиса, туризма, гостиничного бизнеса. Создан многопрофильный базовый центр с целью профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров уровня среднего специального образования и рабочих профессий для туристического кластера. 30 сотрудников СКФУ прошли обучение в ведущих европейских вузах в сфере туризма и гостеприимства. Подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между СКФУ, ОА «Курорты Северного Кавказа» и Гаагской школой отельного бизнеса о создании Школы кавказского гостеприимства на базе пятигорского филиала вуза.

А. Левитская затронула также вопросы взаимодействия университета с работодателями регионального уровня. Примером могут служить соглашения о подготовке кадров между СКФУ и ОАО «Арнест», Национальным аэрозольным кластером, АО «Молочный комбинат «Ставропольский».

В 2015 году в рамках «Недели инноваций» было подписано соглашение между вузом и руководителями 14 малых инновационных предприятий о создании группы компаний «СКФУ-ИНКОМ», которая объединила вокруг университета предприятия, созданные непосредственно с участием СКФУ в качестве учредителя, а также предприятия, функционирующие в его инновационном поле. В прошлом году совокупный объем выручки этих предприятий составил более 30 млн рублей.

В ходе дискуссии «Образование 2030» состоялся конструктивный разговор о развитии системы непрерывного образования, начиная с этапа работы с талантливыми детьми. Университет напрямую включен в эту тематику, поскольку проводит подготовку участников Всероссийской олимпиады школьников и ее региональный этап по 16 учебным предметам. Реализуется целый комплекс мер отделом довузовской подготовки Пятигорского филиала СКФУ, позволивший в этом году превысить план набора на 400 человек. На базе филиала действует центр молодежного инновационного творчества.

http://www.stapravda.ru/20161013/v_skfu_obsudili_problemy_kadrovogo_resursa_ekonomiki_kraya_97220.html