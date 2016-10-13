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13 октября 2016 г.

В Изобильненском районе директор фирмы не оплатил полученный товар на 6 миллионов рублей

Сотрудниками полиции в Изобильненском районе выявлен факт мошенничества в особо крупном размере. Установлено, что директор одного из региональных предприятий заключил с руководителем другой организации договор поставки семян рапса и подсолнечника. По условиям соглашения заказчик получил около 300 тонн сельскохозяйственной продукции. Однако поставщик так и не дождался положенной оплаты в шесть миллионов рублей. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161013/v_izobilnenskom_rayone_direktor_firmy_ne_oplatil_poluchennyy_tov_97223.html
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