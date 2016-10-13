В Изобильненском районе директор фирмы не оплатил полученный товар на 6 миллионов рублей

Сотрудниками полиции в Изобильненском районе выявлен факт мошенничества в особо крупном размере. Установлено, что директор одного из региональных предприятий заключил с руководителем другой организации договор поставки семян рапса и подсолнечника. По условиям соглашения заказчик получил около 300 тонн сельскохозяйственной продукции. Однако поставщик так и не дождался положенной оплаты в шесть миллионов рублей. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161013/v_izobilnenskom_rayone_direktor_firmy_ne_oplatil_poluchennyy_tov_97223.html