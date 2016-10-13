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13 октября 2016 г.

Ставропольский край благополучно перенес сезон клещей

В управлении Роспотребнадзора по СК подвели итоги прошедшего сезона клещей. Несмотря на неблагоприятный прогноз, эпидемиологическую ситуацию удалось удержать под контролем. Как отмечено, проводились профилактические и противоэпидемические мероприятия. На эти цели из бюджетов всех уровней выделялись средства — всего потрачено более 30 миллионов рублей.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161013/stavropolskiy_kray_blagopoluchno_perenes_sezon_kleschey_97218.html
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