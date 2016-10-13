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13 октября 2016 г.

Сотрудник полиции на Ставрополье незаконно получал компенсацию за жилье

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела МВД России по Андроповскому району, подозреваемого в мошенничестве при получении выплат, рассказали в краевом управлении СКР. По данным следствия, полицейский предоставил в жилищно-бытовую комиссию ГУ МВД России по СК фиктивный договор найма жилого помещения, в котором фактически не проживал, и по решению комиссии с 1 января по 31 декабря 2015 года незаконно получил в качестве компенсации за поднаем более 43 тысяч рублей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161013/sotrudnik_politsii_na_stavropole_nezakonno_poluchal_kompensatsiy_97228.html
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