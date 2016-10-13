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13 октября 2016 г.

Нейтрализованный в Дагестане главарь банды причастен к убийствам военнослужащих и гражданских лиц

В связи с полученными органами безопасности данными о возможном нахождении в селе Губден Карабудахкентского района Республики Дагестан лиц, связанных с бандитским подпольем, на территории указанного населенного пункта введен правовой режим КТО, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Силами спецназа ФСБ России и Росгвардии был блокирован дом, в котором, предположительно, скрывался вооруженный бандит. В ходе осмотра прилегающей к дому территории по бойцам спецподразделений был открыт огонь. Предварительно было установлено, что в доме забаррикадировался главарь банды Абубакар Удзиев. Ему было предложено прекратить сопротивление, однако он отказался сложить оружие и возобновил перестрелку со спецназом.

В ходе активной фазы контртеррористической операции главарь банды был нейтрализован. По имеющейся в республиканском Управлении ФСБ России информации, после перехода на нелегальное положение в 2012 году Удзиев принял участие в ряде преступлений террористической направленности — подрыве в 2013 году в районе села Губден колонны с военнослужащими Минобороны, убийствах главы администрации и жителя села Карамахи в сентябре 2015 года, а также жителя села Губден в августе 2016 года.

На месте боестолкновения обнаружены граната, несколько единиц автоматического огнестрельного оружия и боеприпасы.

Жертв среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161013/neytralizovannyy_v_dagestane_glavar_bandy_prichasten_k_ubiystvam_97225.html
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