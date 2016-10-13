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13 октября 2016 г.

Инспекторы ДПС в Пятигорске помогли вернуть родителям пропавшего малыша

Инспекторы ДПС в Пятигорске помогли вернуть родителям пропавшего малыша

Вдежурную часть Пятигорска обратились граждане, которые сообщили, что во время прогулки в Курортной зоне их ребенок пропал. Ситуация осложнялась тем, что у 8-летнего Георгия – врожденное заболевание, которое затрудняет общение с незнакомыми людьми, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. На поиск потерявшегося малыша были ориентированы все дежурные наряды полиции, к поиску подключились неравнодушные местные жители.

Вскоре ребенок был обнаружен экипажем специализированного батальона ДПС вблизи лесополосы, он шел по краю обочины и был явно расстроен. Полицейские посадили мальчика в патрульный автомобиль, успокоили и отвезли в дежурную часть, где его ждали родители.

Взрослые поблагодарили полицейских за оперативно оказанную помощь, а маленький Георгий пообещал вскоре навестить полицейских.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161013/inspektory_dps_v_pyatigorske_pomogli_vernut_roditelyam_propavshe_97238.html
Фотография к статье Инспекторы ДПС в Пятигорске помогли вернуть родителям пропавшего малыша
Инспекторы ДПС в Пятигорске помогли вернуть родителям пропавшего малыша
Инспекторы ДПС в Пятигорске помогли вернуть родителям пропавшего малыша
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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Инспекторы ДПС в Пятигорске помогли вернуть родителям пропавшего малыша
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