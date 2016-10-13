Главу Невинномысска изберут 16 ноября по результатам конкурса

В Невинномысске состоялось внеочередное заседание Думы города. В повестке дня было два вопроса. Первый – утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невинномысска. Второй – запуск процедуры проведения упомянутого конкурса.

Напомним, в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также уставом Невинномысска, глава города избирается Думой города из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам специального конкурса. Сам конкурс состоится 16 ноября.

Уже назначены пять членов конкурсной комиссии от Думы города. Вторая же половина комиссии назначается губернатором. Впереди – прием заявлений от кандидатов на должность главы Невинномысска. Причем безальтернативность исключена: для проведения конкурса необходимо участие в нем не менее двух претендентов.

Ну а жесткие условия непосредственно конкурса формальностью никак не назовешь. Во-первых, определены требования к самим конкурсантам (наличие гражданства РФ, высшего образования, отсутствие судимости и т.д.). Индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, специальный экзамен – через все эти этапы также придется пройти соискателям. Так, во время собеседования определят умение конкурсанта выделять и формулировать приоритетные направления в работе главы города, оценят его потенциал в части исполнения обязанностей. Тестирование же включает вопросы, касающиеся знания различных нормативных актов и т.д.

Интересный момент – предполагается, что оценки соискателям по итогам этапов конкурса будут выставляться по пятибалльной системе.

http://www.stapravda.ru/20161013/glavu_nevinnomysska_izberut_16_noyabrya_po_rezultatam_konkursa_97242.html