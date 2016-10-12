ВТБ24 выплатит 400 млн рублей страхового возмещения вкладчикам «Военно-Промышленного банка» на Ставрополье

ВТБ24, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента принимает заявления и выплачивает страховое возмещение вкладчикам «Военно-Промышленного банка» в Ставрополе и Будённовске. Выплаты через ВТБ24 будут производиться до 10 октября 2017 г.

По словам управляющего региональным операционным офисом «Ставропольский» ВТБ24 Елены Винокуровой, сумма страхового возмещения, подлежащего выплате через офисы ВТБ24 в Ставрополе и Будённовске, оценивается в 400 млн рублей. Всего за возмещением могут обратиться более 1,5 тысяч жителей Ставропольского края.

Обращаем внимание на то, что вкладчикам ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с А-С (A –Z).

Уточнить офисы ВТБ24, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ».

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить:

– по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);

– по адресу info@vtb24.ru.

Справка: Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у «Военно-Промышленного банка» — 26 сентября 2016 г. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161012/vtb24_vyplatit_400_mln_rubley_strakhovogo_vozmescheniya_vkladchi_97198.html