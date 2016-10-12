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12 октября 2016 г.

В Ставрополе предприниматель незаконно построил и продал многоквартирный дом

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор 57-летнему местному жителю Павлу Захарову, признав его виновным в незаконном предпринимательстве. Установлено, что Захаров, имея в собственности часть земельного участка в краевом центре, построил на нем многоквартирный жилой дом. А потом продал гражданам жилые и нежилые помещения. В результате незаконной предпринимательской деятельности злоумышленник получил более 42,5 миллиона рублей. Суд приговорил Захарова к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в прокуратуре края.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161012/v_stavropole_predprinimatel_nezakonno_postroil_i_prodal_mnogokva_97207.html
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