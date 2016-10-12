Фотография к статье В селе Александровском прошел футбольный турнир памяти ветерана спорта И. Луганского
В селе Александровском прошел футбольный турнир памяти ветерана спорта И. Луганского
На стадионе «Юность» села Александровского прошел традиционный районный турнир по футболу, посвященный памяти ветерана спорта И. Луганского. В нем сыграли пять коллективов. В решающей игре команда села Саблинского переиграла соперников из поселка Новокавказского. Третье место завоевала команда села Круглолесского.