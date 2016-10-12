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12 октября 2016 г.

В селе Александровском прошел футбольный турнир памяти ветерана спорта И. Луганского

В селе Александровском прошел футбольный турнир памяти ветерана спорта И. Луганского

На стадионе «Юность» села Александровского прошел традиционный районный турнир по футболу, посвященный памяти ветерана спорта И. Луганского. В нем сыграли пять коллективов. В решающей игре команда села Саблинского переиграла соперников из поселка Новокавказского. Третье место завоевала команда села Круглолесского.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161012/v_sele_aleksandrovskom_proshel_futbolnyy_turnir_pamyati_veterana_97204.html
Фотография к статье В селе Александровском прошел футбольный турнир памяти ветерана спорта И. Луганского
В селе Александровском прошел футбольный турнир памяти ветерана спорта И. Луганского
В селе Александровском прошел футбольный турнир памяти ветерана спорта И. Луганского
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В селе Александровском прошел футбольный турнир памяти ветерана спорта И. Луганского
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