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12 октября 2016 г.

В рамках акции «Успей сказать: Спасибо!» волонтеры Буденновска помогают пожилым людям

Ежегодно дважды в год добровольцы Буденновского района участвуют в акции «Чистые окна» в рамках краевой волонтерской акции «Успей сказать: Спасибо!», сообщили в краевом Центре молодежных проектов. Волонтеры получают адреса, где в них нуждаются, и приходят на помощь одиноким пожилым людям. Подобную акцию на днях провели добровольцы «Ставропольского педагогического института» Буденновска. Они пришли в гости к ветерану Великой Отечественной Войны и помогли ему справиться с домашними делами: вымыли окна, привели в порядок квартиру. «Чистые окна» – это не только посильная помощь пожилым людям, ветеранам и труженикам тыла, это возможность общения между поколениями. Главная цель акции – помочь старикам почувствовать, что они нужны, подарить им тепло и радость общения.

 

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161012/v_ramkakh_aktsii_uspey_skazat_spasibo_volontery_budennovska_pomo_97215.html
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