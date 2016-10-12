В Пелагиаде определили лучших «охотников на лис» Ставрополья

В селе Пелагиада Шпаковского района прошли открытые чемпионат и первенство Ставропольского края по радиоспорту — спортивной радиопеленгации. В них участвовали около 100 спортсменов из различных регионов Ставрополья и Ростовской области.

Личное первенство разыгрывалось в категории взрослых и юных спортсменов. Призерами соревнований стали представители из села Пелагиада (Шпаковская ДЮСШ), городов Ставрополя (СТК «Маяк»), Изобильного (ЦДТТ), Буденовска и Михайловска (ДЮСШ)(СЮТ), сел Левокумского (ДЮСШ) и Донского (МО ДОСААФ), а также Ростовской области. Впервые были представлены спортсмены из Кисловодска.

Чемпионами края стали Артем Назаров (Михайловск) и Ирина Некрасова (Пелагиада). Победителями краевого первенства в различных возрастных категориях стали Андрей Зеленский, Анна Годлина, Денис Голыбин, Тихон и София Хохловы, а также Надежда Назарова.

http://www.stapravda.ru/20161012/v_pelagiade_opredelili_luchshikh_okhotnikov_na_lis_stavropolya_97214.html