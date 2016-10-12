В краевом суде началась стажировка мировых судей Ставрополья

В Ставропольском краевом суде, рассказали в пресс-службе ведомства, началась стажировка мировых судей Ставропольского края. 46 служителей Фемиды из 12 районов познакомятся с особенностями рассмотрения некоторых категорий дел, изучат основания и порядок прекращения уголовных дел в суде и другие проблемные вопросы. По итогам курса занятий мировым судьям будут вручены сертификаты об обучении.

http://www.stapravda.ru/20161012/v_kraevom_sude_nachalas_stazhirovka_mirovykh_sudey_stavropolya_97187.html