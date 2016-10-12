В Демино прошли традиционные казачьи состязания – шермиции
В преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы ставропольские казаки провели на хуторе Демино состязания, называемые шермициями.
Сегодня шермиции развиваются как этноспорт потомков казачества Дона, Кубани, Терека и Урала.
В очередной раз эти соревнования собрали более 160 участников от 7 до 17 лет. Разделившись на четыре возрастные группы в семи видах состязаний, они показывали свое мастерство и умение. Призеров получилось почти 70 человек.
Как рассказал начальник пресс-бюро кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра Игорь Погосов, команда «кадетки» заняла пять первых мест во владении арапником, стрельбе из лука, метании ножей. Всего же призовых мест у казачат-ермоловцев оказалось десять. Отдельный приз за традиционный танец с оружием получила вице-урядник «кадетки» Жана Григорян.