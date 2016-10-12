В Александровском районе спешат завершить осенние полевые работы

Солнце – это к урожаю / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

Это хорошо, когда солнце. Работать легко. Хотя, как ни крути, осень уже сильно чувствуется. Вот и спешат земледельцы Александровского района завершить полевые работы. Их еще остается немало.

Уборка подсолнечника и кукурузы уже близится к завершению. По данным отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района, на 11 октября уборка подсолнечника проведена на площади 14 тысяч гектаров из планируемых 15,2 тысячи. Валовой сбор маслосемян составляет 22,9 тысячи тонн, средняя урожайность – 16,4 центнера с гектара. Да и кукуруза на зерно уже убрана более чем с половины полей – почти с 4 тысяч гектаров. Валовой сбор зерна кукурузы тоже радует – 15,1 тысячи тонн при средней урожайности 40,4 центнера с гектара.

А бесконечный земледельческий конвейер не останавливается. В хозяйствах всех форм собственности района ведется сев озимых культур урожая уже 2017 года. Эти работы начались недавно. Пока засеяно 30 тысяч гектаров, это 34 процента от запланированного.

– Наиболее активно, – рассказывает заместитель главы администрации района Сергей Мещеряков, – работы идут в цехе растениеводства ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» и ООО «Ставропольский конный завод № 170». Уже закончило осенний сев ООО «Северное».

А фотокорреспондента «Ставропольской правды» александровцы повезли в ООО СХП «Гремучка», ОАО «Агроальянс» и ООО «Золотой колос». Там и были сделаны эти снимки. На некоторых из них то самое солнце. Говорят, оно к урожаю.

http://www.stapravda.ru/20161012/v_aleksandrovskom_rayone_speshat_zavershit_osennie_polevye_rabot_97190.html