Телефонная мошенница, обманувшая ставропольчанку по чти на 200 тысяч рублей, осуждена в Астрахани

Анна Жуковская признана судом виновной в мошенничестве. Изобретательности ее можно только удивляться. В конце прошлого года Анна и ее сообщник позвонили из Астрахани одной доверчивой ставропольчанке. Они представились сотрудниками Роспотребнадзора и рассказали женщине, что она имеет право на денежную компенсацию от государства за приобретение некачественного товара. Но для ее получения женщина должна оплатить подоходный налог – 32 тысячи рублей. Деньги женщина перевела. Потом злоумышленники убедили ее в том, что нужно еще оплатить страховку – 107 тысяч рублей. И эти деньги были переведены мошенникам. После этого Жуковская с подельником сообщили жертве, что перевод на 107 тысяч рублей «не прошел» и ей необходимо внести еще 50 тысяч, что она и сделала.

Удивляться в этой истории нужно не «лохушности» нашей землячки, а тому, что сотрудники правоохранительных органов мошенницу нашли. Суд признал Жуковскую виновной, назначив ей наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161012/telefonnaya_moshennitsa_obmanuvshaya_stavropolchanku_po_chti_na__97206.html