Как мы уже сообщали, в ставропольском спорткомплексе «Русь» завершился грандиозный Всероссийский танцевальный форум «Dance way – 2016».

Организаторам удалось собрать несколько сотен участников в составах 19 коллективов из разных городов страны, которые боролись за награды открытого чемпионата Ставропольского края по современным танцевальным направлениям на кубок главы администрации города Ставрополя.

Борьба во всех номинациях шла нешуточная, к примеру, в категории «юниоры-девочки хип-хоп» было 82 участницы и соревнования начинались с 1/16 финала.

Лишь к полуночи завершились эти масштабные соревнования. Победителям и призерам было вручено более 300 медалей и 40 кубков.

Отметим победителей в самых престижных открытых классах. Это Алина Череватова и Мария Запенкова; Валерия Комышева, Владимир Оверченко и Данила Джатдоев; Василий Нескубин, Софья Полтавская и Никита Кочнев. Через неделю многие из них будут участвовать в чемпионате мира в Австрии в составе сборной России.

Отметим, что в зале присутствовал поддерживающий танцевальное движение глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев. Специальные кубки администрации были вручены лучшим коллективам турнира. Кубок за третье место получил коллектив Jast Dance (руководитель Анастасия Сизова); за второе — Lucky Jam (Екатерина Федотова), оба коллектива из Ставрополя. А победителем стал ростовский коллектив May Community (Константин Майфат).

Кульминацией действа стало выступление творческого коллектива «Виктория» из Азова. Юноши и девушки с ограниченными физическими возможностями на инвалидных колясках заставили зрителей аплодировать и восхищаться их мужеством и силой воли.

Отдельное спасибо партнерам и спонсорам мероприятия: филиалу ПАО БИНБАНК в г. Ставрополе и лично И. Назаренко; компании «Сласти от Насти» и лично Н. Федотовой; ООО «СВПК» и лично В. Ермолову; сети магазинов «Копейкин Дом» и «Закрома» и лично В. Попову.

http://www.stapravda.ru/20161012/tantsevalnyy_forum_dance_way__2016_sobral_19_kollektivov_strany__97208.html